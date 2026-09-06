'जो सुन रहे हैं, वो सच नहीं…', ईशा रिखी ने खोला शादी का राज! बादशाह से तलाक के बाद वायरल अफवाहों पर दिया जवाब

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी का रिश्ता पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है. पहले दोनों की शादी को लेकर खबरें सामने आईं और फिर उनके रिश्ते में दरार की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. अब बादशाह ने ईशा रिखी से अलग होने की पुष्टि कर दी है. वहीं, ईशा ने भी अपनी शादी और तलाक को लेकर फैल रही अलग-अलग खबरों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने साफ कहा कि लोग किसी भी बात पर तब तक भरोसा न करें, जब तक वो खुद कोई जानकारी न दें.
ईशा रिखी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से अपील की कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरों पर तुरंत विश्वास न करें. उन्होंने कहा कि उनकी शादी को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं और कुछ खबरों को पढ़कर और सुनकर उन्हें काफी दुख हो रहा है.
ईशा ने अपनी इंस्टा स्टोरी से मीडिया से भी रिक्वेस्ट की, कि वो उनकी शादी या तलाक को लेकर बिना पुष्टि के कोई खबर न चलाई जाए. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी से जुड़ी सही जानकारी वही होगी, जो उनके या उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दी जाएगी. ईशा रिखी ने हाल ही में अपनी गुपचुप शादी से जुड़ी पर्सनल फोटोज को लेकर भी खुलकर बात की.
ईशा ने बताया कि ये तस्वीरें उनकी मां पूनम रिखी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. ईशा ने कहा कि उन्होंने खुद ये तस्वीरें पोस्ट नहीं की थीं और इस वजह से वो काफी परेशान हो गई थीं. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी मां से भी कई बार बहस हुई. ईशा ने कहा कि उस समय वो काफी डरी हुई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर तक बताया.
ईशा से जब सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें इस पूरे मामले में धोखा महसूस हुआ, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'धोखा महसूस हुआ? हां, मुझे हुआ था'. उन्होंने बताया कि तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी कई बार बातचीत हुई, लेकिन उन्हें बाद में ऐसा लगा कि उन्हें एक अलग ही तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो सच नहीं थी. इस दौरान ईशा खुद से सवाल करने लगी थीं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया. उनका ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई.
बादशाह और ईशा रिखी ने अपने अलग होने की जानकारी एक ज्वाइंट बयान के जरिए दी थी. दोनों ने कहा कि उन्होंने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला लिया है और अब अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे. साथ ही दोनों ने लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की. इस बीच ईशा का नाम सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' से भी जोड़ा जा रहा है. शो के एक प्रोमो में एक ऐसी लड़की की झलक दिखाई गई है, जिसने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने की बात कही है. हालांकि, अभी तक ईशा के शो में शामिल होने की कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है.