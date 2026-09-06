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'जो सुन रहे हैं, वो सच नहीं…', ईशा रिखी ने खोला शादी का राज! बादशाह से तलाक के बाद वायरल अफवाहों पर दिया जवाब

पंजाबी रैपर बादशाह ने हाल ही में पत्नी ईशा रिखी के साथ तलाक की घोषणा की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गईं. वहीं हाल ही में ईशा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात शेयर की और रूमर्स पर करारा जवाब दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 06, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:04 AM IST
'जो सुन रहे हैं, वो सच नहीं…', ईशा रिखी ने खोला शादी का राज! बादशाह से तलाक के बाद वायरल अफवाहों पर दिया जवाब

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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