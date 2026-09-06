'जो सुन रहे हैं, वो सच नहीं…', ईशा रिखी ने खोला शादी का राज! बादशाह से तलाक के बाद वायरल अफवाहों पर दिया जवाब

बादशाह और ईशा रिखी ने अपने अलग होने की जानकारी एक ज्वाइंट बयान के जरिए दी थी. दोनों ने कहा कि उन्होंने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला लिया है और अब अपने-अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे. साथ ही दोनों ने लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की. इस बीच ईशा का नाम सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' से भी जोड़ा जा रहा है. शो के एक प्रोमो में एक ऐसी लड़की की झलक दिखाई गई है, जिसने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने की बात कही है. हालांकि, अभी तक ईशा के शो में शामिल होने की कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है.