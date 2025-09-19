Oscar 2026: Ishaan Khattar और Janhvi kapoor की Homebound ने हासिल की नई उपलब्धि, इस बड़े अवॉर्ड के लिए हुई नॉमिनेट

Ishaan khattar, Vishal Jethwa और Janhvi Kapoor स्टारर फिल्म 'Homebound' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. मगर रिलीज से पहले ही इस फिल्म को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है. आइए जानते हैं
Trending Photos
बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर की ये फिल्म कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है इसकी कहानी को लेकर हर जगह कई कयास लगाए जा रहे हैं. वहीं इस फिल्म में ईशान खट्टर के साथ एक्टर विशाल जेठवा और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी दिखाई देंगी. फिल्म 26 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है लेकिन उससे पहले ही फिल्म को एक बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.
यह भी पढे़ं: फैशन डिजाइनर Manish Malhotra की फिल्म Gustaakh Ishq जल्द ही थिएटर में देगी दस्तक, मेन लीड में दिखेंगी ये एक्ट्रेस
नॉमिनेशन फॉर अवॉर्ड
ईशान खट्टर की इस फिल्म को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है. फिल्म Homebound की ऑस्कर 2026 में ऑफिशियल एंट्री हो गई है जिसमें फिल्म को 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस बड़ी खबर की जानकारी N. Chandra ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है उन्होंने बताया कि 24 अलग-अलग भाषाओं में बनाई गई फिल्मों ने इस अवॉर्ड के लिए ट्राई किया था जिसमें किसी एक फिल्म को चुनना उनके लिए काफी मुश्किल था. उन्होंने आगे कहा, ‘हम जज नहीं है हम कोच हैं, हम उस प्लेयर को सर्च कर रहे थे जिसने अपनी छाप छोड़ी है.’
फिल्म Homebound
वहीं बात करें फिल्म की तो, इसकी कहानी दो ऐसे दोस्तों की जिंदगी के आसपास घूमती रहती है जो छोटे से गांव में रहकर एक ऐसी जॉब करने के सपने देखते हैं जिससे उन्हें सम्मान मिले. इस सम्मान को पाने के लिए उन्हें काफी परेशानियों और कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है जिससे उनकी दोस्ती पर भी गहरा असर पड़ता है.
TIFF
डायरेक्टर नीरज घायवान द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म Homebound ने इस साल टोरंटो फिल्म फेस्ट में खूब तालियां बटोरी थीं. इस फिल्म ने TIFF People's Choice International Award में कम्पीट किया था जिसमें ये फिल्म दूसरी रनर-अप रही थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.