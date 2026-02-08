लग्जरी अपार्टमेंट के मालिक बने ईशान खट्टर, जिसकी कीमत है 29.37 करोड़, अगल-बगल रह रहे और कई बड़े सितारे

Ishaan Khatter New Luxury Apartment: बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा पाली हिल में करोड़ों का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. करीब Rs 29.37 करोड़ की इस डील ने रियल एस्टेट और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में हलचल मचा दी है. शानदार लोकेशन और प्रीमियम कीमत इस खबर को खास बनाती है.
Ishaan Khatter Buys New Luxury Apartment: बॉलीवुड के यंग स्टार ईशान खट्टर ने अपनी जिंदगी में एक और बड़ा कदम उठाया है. इस बार उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा के पाली हिल में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. पाली हिल हमेशा से फिल्मी सितारों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की पसंदीदा जगह रही है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स कंपनी CRE Matrix के मुताबिक, ईशान ने इस शानदार घर के लिए करीब Rs 29.37 करोड़ की बड़ी रकम खर्च की है.
ईशान खट्टर का ये नया घर पाली हिल के फेमस नवरोज अपार्टमेंट में स्थित है, जो नवरोज प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड का हिस्सा है. ये इलाका पाली हिल माइक्रो मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहां प्रीमियम प्रॉपर्टीज की काफी डिमांड रहती है. खरीदी गई प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर 14A है, जिसका बिल्ट-अप एरिया करीब 2,989.05 स्क्वायर फीट बताया जा रहा है. इस अपार्टमेंट के रेट्स लगभग Rs 98,200 प्रति स्क्वायर फीट पड़ती है.
ईशान खट्टर ने खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट
इससे साफ है कि ये इलाका कितना महंगा और खास माना जाता है. रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स के अनुसार, ईशान खट्टर ने इस प्रॉपर्टी पर करीब Rs 1.76 करोड़ स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर चुकाए हैं. ये अपार्टमेंट कपिल एम. महतानी से खरीदा गया है और हाल ही में इसकी रजिस्ट्री पूरी हुई है. 1 नवंबर, 1995 को जन्मे ईशान खट्टर जाने-माने अभिनेता राजेश खट्टर और नीलिमा अजीम के बेटे हैं. ईशान ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था.
ईशान खट्टर का इंडस्ट्री में डेब्यू
साल 2005 में वे फिल्म ‘वाह! लाइफ हो तो ऐसी’ में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे. इस फिल्म में उनके सौतेले भाई शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए थे. लीड एक्टर के तौर पर ईशान को असली पहचान माजिद मजीदी की फिल्म ‘बियॉन्ड द क्लाउड्स’ से मिली, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. इसके बाद ‘धड़क’ से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता हासिल की और यूथ के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.
ईशान खट्टर का शानदार करियर
आने वाले सालों में ईशान खट्टर ने इंटरनेशनल और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया. वे BBC की सीरीज ‘ए सूटेबल बॉय’, नेटफ्लिक्स की ‘द परफेक्ट कपल’ और भारतीय सीरीज ‘द रोयल्स’ में नजर आए. साल 2025 में उनकी फिल्म ‘होमबाउंड’ कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जहां इसे खूब सराहना मिली. इसी साल ईशान का नाम फोर्ब्स एशिया की ‘30 अंडर 30’ लिस्ट में भी शामिल हुआ. आने वाले समय में भी वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं.
