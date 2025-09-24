गरीबी से बॉलीवुड के हीरो तक... किसी फिल्म से कम नहीं है 'HOMEBOUND' के इस स्टार की कहानी, इंटरव्यू में बोले ,- मां ने घर-घर...

HOMEBOUND: बॉलीवुड में इस साल कई नए चेहरों ने फिल्मों में अपनी एक्टिंग से धमाल मचा दिया है. वहीं हाल ही में ऑस्कर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म ‘Homebound’ के एक्टर विशाल जेठवा ने स्क्रीन पर अपनी जबरदस्त प्रेजेंस से कमाल कर दिया है. ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म में विशाल जेठवा एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं फिल्म के सीन रिलीज होते ही दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को तारीफ करना शुरू कर दिया है.

Homebound

डायरेक्टर नीरज घायवान की फिल्म ‘Homebound’ लगातार सुर्खियों में छाई हुई है. वहीं हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में रखी गई थी, जहां ईशान खट्टर और विशाल जेठवा अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए थे. फिल्म की स्क्रीनिंग पर जाह्नवी कपूर अपनी मां और लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी की साड़ी में नजर आई थीं. फिल्म ‘Homebound’ की स्क्रीनिंग पर कैमरामैन के सामने एक्टर विशाल जेठवा काफी भावुक हो गए थे, वो इवेंट में अपनी मां के साथ पहुंचे थे.

आंखों में आए आंसू

फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान विशाल जेठवा अपनी मां के साथ दिखाई दिए थे जहां वो काफी इमोशनल हो गए और मां के सामने उनके अंशु छलक आए, जिसको देख वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए. विशाल के ये अंशु उनकी मां के स्ट्रगल को बयां कर रहे थे. दरअसल, कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान विशाल ने बताया था कि परिवार को चलाने के लिए उनकी मां को घर-घर में काम करना पड़ा था. वहीं एक्टर ने आगे बात करते हुए कहा, कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि वो एक कामवाली के बेटे हैं, क्योंकि गरीबी और स्ट्रगल ने उन्हें आज इतना मजबूत बनाया है कि वो आज लग्जरी लाइफ जी सकें.

फिल्म रिलीज डेट

आपको बता दें विशाल जेठवा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ‘बाल कृष्णा’ से की थी जिसके बाद उन्होंने ‘चक्रधारी अजेय कृष्णा’ और ‘पार्टी टिल डाई’ जैसे शोज में काम किया था. वहीं रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 2’ से साल 2019 में बॉलीवुड में कदम रखा था, इस फिल्म में उनकी काफी प्रशंसा हुई थी. वहीं अब फिल्म ‘Homebound’ से वो एक हीरो के रूप में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म 26 सितंबर को थिएटर में दस्तक देगी.