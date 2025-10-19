दीपिका पादुकोण की 8 घंटे शिफ्ट वाली बहस में उतरे ईशान खट्टर, बोले-दूसरों का भी रखना चाहिए ख्याल

फिल्म इंडस्ट्री में लंबी वर्किंग शिफ्ट को लेकर चर्चा हो रही है. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर ने इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस पर अपने विचार साझा किए. ईशान खट्टर ने कहा कि काम के जुनून के साथ दूसरों का भी ख्याल रखने की जरूरत है.

ईशान खट्टर ने कहा, "मैं ऐसे सेट पर रहा हूं, जहां कभी-कभी समय के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण बातचीत है. लोगों का ध्यान रखें. अभिनेता होने के नाते यह कहना कि मैं केवल इतने घंटे काम करूंगा, एक विशेषाधिकार है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए. अभिनय करना जुनून का काम है, कभी-कभी हम शिफ्ट से आगे बढ़ जाते हैं."

8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस पर बोले ईशान

हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने में क्या फर्क है? इस पर ईशान ने कहा, "यहां का खाना बेहतर है. हम सभी कहानीकार हैं और हम सबका काम एक जैसा है, लेकिन उनके काम करने के तरीके अलग हैं. सब कुछ सुव्यवस्थित है, यहां चीजें थोड़ी बेतरतीब हैं. हर कोई ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है. हर कोई अपने काम में फंसा है, लेकिन इस पागलपन का भी एक तरीका है. हम बहुत जुगाड़ू और जुनूनी हैं, हम जरूरत से अधिक घंटे काम करते हैं."

होमबाउंड को लेकर चर्चा में ईशान खट्टर

ईशान खट्टर ने ‘द परफेक्ट कपल’ में निकोल किडमैन के साथ काम करने के बारे में बात की.उन्होंने कहा, "वह एक आदर्श हैं. निकोल में एक युवा कलाकार जैसी ईमानदारी दिखी, मैंने अपने कुछ युवा सह-कलाकारों में ऐसी ईमानदारी नहीं देखी थी. उनके साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव था."

ईशान को हाल ही में विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर के साथ फिल्म 'होमबाउंड' में देखा गया था. नीरज घायवान ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. इसे ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में चुना गया है.फिल्म बचपन के दोस्तों, शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन (विशाल जेठवा), के इर्द-गिर्द घूमती है. वे पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन वक्त उनकी दोस्ती और सपने की कड़ी परीक्षा लेता है.