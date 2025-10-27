चाचा पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में मुस्कुराने के लिए इशिता अरुण हुईं ट्रोल, एक्ट्रेस ने बिना समय गंवाए दिया मुंह तोड़ जवाब, बोलीं- ‘हम दुख का नाटक नहीं करते…’

विज्ञापन जगत की बड़ी हस्ती पीयूष पांडे के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम फैल गया था. वहीं एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार के साथ-साथ दोस्त और प्रियजन भी शामिल हुए थे. इस दौरान एक्टर पीयूष पांडे के फ्यूनरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जो कि बहस का मुद्दा बन गया है. दरअसल इस क्लिप में पीयूष पांडे की भतीजी और एक्ट्रेस इशिता अरुण मुस्कुराते हुए और दूसरों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है. जिससे सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और ऐसे गंभीर मौके पर उनके ऐसे व्यवहार को गलत ठहराया है.

‘दुख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है’

सोशल मीडिया पर लगातार मिल रही ट्रोलिंग पर इशिता अरुण ने रिएक्ट कर अपना बचाव करते हुए कहा कि दुख किसी एक ही तरह या पैटर्न का पालन नहीं करता है, और उनकी मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि उनके परिवार ने उनके चाचा को किस तरह याद किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट को शेयर हुए लिखा, ‘दुख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है. और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कह रहे हो जो किसी और की तुलना में जोर से हंसा हो, तो उसे हंसी से याद करना अनादर नहीं है. ये लगातार है, ये एक मसल मेमोरी है यह जानना है कि वो वास्तव में कौन थे.’

पहले पूरी कहानी को जान लें

इशिता अरुण ने वायरल वीडियो में एक मोमेंट को लेकर ट्रोलिंग पर आगे कहा, ‘आपने देखा कि हम उनकी बात पर हंस रहे थे, एक ऐसी बात जो सिर्फ वही बोल सकते थे. अगर आप उन्हें जानते होते, तो आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘हम दुख का नाटक नहीं करते. हम अजनबियों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए यादों को दबा नहीं देते. हम उन्हें ईमानदारी से याद करते हैं. हंसी, सहज और जीवन के रूप में. अगली बार टिप्पणी करने से पहले कहानी जान लीजिए.’