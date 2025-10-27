Advertisement
trendingNow12976660
Hindi Newsबॉलीवुड

चाचा पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में मुस्कुराने के लिए इशिता अरुण हुईं ट्रोल, एक्ट्रेस ने बिना समय गंवाए दिया मुंह तोड़ जवाब, बोलीं- ‘हम दुख का नाटक नहीं करते…’

एडवरटाइजमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर सेलिब्रिटी पीयूष पांडे का हाल ही में निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार पर परिवार और दोस्त सभी शामिल हुए. वहीं इस मौके पर पीयूष पांडे की भतीजी यानी एक्ट्रेस इशिता अरुण भी शामिल हुई थीं. मगर एक्ट्रेस की एक गलती से इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिसपर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है. आइए जानते हैं पूरी खबर

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाचा पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में मुस्कुराने के लिए इशिता अरुण हुईं ट्रोल, एक्ट्रेस ने बिना समय गंवाए दिया मुंह तोड़ जवाब, बोलीं- ‘हम दुख का नाटक नहीं करते…’

विज्ञापन जगत की बड़ी हस्ती पीयूष पांडे के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम फैल गया था. वहीं एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार के साथ-साथ दोस्त और प्रियजन भी शामिल हुए थे. इस दौरान एक्टर पीयूष पांडे के फ्यूनरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जो कि बहस का मुद्दा बन गया है. दरअसल इस क्लिप में पीयूष पांडे की भतीजी और एक्ट्रेस इशिता अरुण मुस्कुराते हुए और दूसरों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है. जिससे सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है और ऐसे गंभीर मौके पर उनके ऐसे व्यवहार को गलत ठहराया है.

 

 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

‘दुख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है’
सोशल मीडिया पर लगातार मिल रही ट्रोलिंग पर इशिता अरुण ने रिएक्ट कर अपना बचाव करते हुए कहा कि दुख किसी एक ही तरह या पैटर्न का पालन नहीं करता है, और उनकी मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि उनके परिवार ने उनके चाचा को किस तरह याद किया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट को शेयर हुए लिखा, ‘दुख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है. और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कह रहे हो जो किसी और की तुलना में जोर से हंसा हो, तो उसे हंसी से याद करना अनादर नहीं है. ये लगातार है, ये एक मसल मेमोरी है यह जानना है कि वो वास्तव में कौन थे.’

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishitta Arun (@ishitta.arun)

पहले पूरी कहानी को जान लें
इशिता अरुण ने वायरल वीडियो में एक मोमेंट को लेकर ट्रोलिंग पर आगे कहा, ‘आपने देखा कि हम उनकी बात पर हंस रहे थे, एक ऐसी बात जो सिर्फ वही बोल सकते थे. अगर आप उन्हें जानते होते, तो आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ती.’ एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘हम दुख का नाटक नहीं करते. हम अजनबियों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए यादों को दबा नहीं देते. हम उन्हें ईमानदारी से याद करते हैं. हंसी, सहज और जीवन के रूप में. अगली बार टिप्पणी करने से पहले कहानी जान लीजिए.’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Piyush Pandey deathishitta arunishitta arun viral video

Trending news

दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद