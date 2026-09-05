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शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की शादी क्यों नहीं हो पाई? प्रोड्यूसर ने बताया रिश्ते में कहां आई दरार

डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने मिनेट्स ऑफ मसाला से बातचीत में बताया है कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार सीरियस रिलेशनशिप में थे. कुछ गलतफहमियों की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया.

Written ByShilpa
Published: Sep 05, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:55 PM IST
शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की शादी क्यों नहीं हो पाई? प्रोड्यूसर ने बताया रिश्ते में कहां आई दरार

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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