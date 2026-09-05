शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की शादी क्यों नहीं हो पाई? प्रोड्यूसर ने बताया रिश्ते में कहां आई दरार

अक्षय कुमार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुनील दर्शन संग कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने मिनेट्स ऑफ मसाला से बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार के करियर और उनके रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है. इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि एक ऐसा समय था जब उनके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहता था. क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप हुई थी.
मिनेट्स ऑफ मसाला के बातचीत में सुनील दर्शन ने ताया है कि जानवर फिल्म की शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार सीरियस रिलेशनशिफ में थे. उन्होंने बोला कि उस समय शिल्पा और अक्षय का रिश्ता काफी मजबूत होता है. मुझे लगा दोनों की शादी होगी. लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया.
सुनील दर्शन ने इंटरव्यू में बातचीत में बताया है कि एक समय था जब प्रोड्यूसर्स ने अक्षय कुमार की फिल्म में पैसा लगाना बंद कर दिया था. क्योंकि उनकी फिल्में बिक नहीं रही थी. एक्टर की फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही है. ऐसे में सभी प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे हटा लिए थे.
सुनील दर्शन ने बताया है कि उस समय जानवर फिल्म सुपरहिट हुई थी. इस फिल्म से अक्षय कुमार के स्टारडम फिर से शुरुआत हुई थी. उस समय उनकी जो भी फिल्में होल्ड पर थी जैसे हेरा फेरी, धड़कन आदि रिलीज के लिए तैयार हो गई. रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट हुई. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी और पीछे मुड़कर नहीं देखी. मैंने और अक्षय ने मिलकर 7 फिल्मों में काम किया है.
सुनील दर्शन ने इंटरव्यू में अक्षय कुमार संग एक किस्सा भी सुनाया है. दरअसल अक्षय कुमार ने जानवर की रिलीज के बाद अफवाह सुनी थी कि वह अपनी अलगी फइल्म ऋतिक रोशन के साथ साइन कर रहे हैं. ऐसे में अक्षय कुमार ने उनसे बात की और पूछा क्या उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, सुनील ने बताया है कि वह ऋतिक रोशन के घर गए थे लेकिन फिल्म साइन नहीं की है, कुछ गलतफहमी हुई है. अक्षय कुमार ने सुनील से वादा लिया कि वह उनके साथ 100 फिल्मों में काम करेंगे.