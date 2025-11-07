Advertisement
बॉलीवुड का वो हैंडसम हंक, जो बना रणवीर सिंह का बॉडी डबल, अब हीरो बन बड़े पर्दे पर छाया, पिता भी कर चुके 100 से ज्यादा फिल्में

Bollywood Veteran Actor Son: आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज कलाकार के बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने दम पर इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी शानदार पहचान बनाई. जहां रणवीर सिंह के बॉडी डबल का किरदार निभाया था आज वो बड़े-बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है.   

Nov 07, 2025
बॉलीवुड का वो हैंडसम हंक, जिसने निभाया रणवीर सिंह के बॉडी डबल का किरदार
बॉलीवुड का वो हैंडसम हंक, जिसने निभाया रणवीर सिंह के बॉडी डबल का किरदार

Jaaved Jaaferi Son Meezaan Jafri: 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में गिने जाते वाले जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं, जिनका नाम उनकी मेहनत और टैलेंट दोनों के लिए जाना जाता है. वे मशहूर कॉमेडियन जगदीप के पोते और अभिनेता जावेद जाफरी के बेटे हैं. फिल्मों की दुनिया उनके खून में है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है. मीजान ने संजय लीला भंसाली की कई फिल्मों में काम किया है. 

उनकी फिल्मों के लिस्ट में ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी खूब सारा एक्सपीरियंस हासिल किया. 9 मार्च, 1995 को मुंबई में जन्मे मीजान जाफरी का परिवार शुरू से ही सिनेमा से जुड़ा रहा है, लेकिन मीजान ने शुरुआत में फिल्म लाइन नहीं बल्कि बिजनेस पढ़ाई चुनी. उन्होंने अमेरिका के फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज से पढ़ाई की, फिर न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से फिल्म डायरेक्शन और एडिटिंग सीखी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

निभाया था रणवीर सिंह के बॉडी डबल का किरदार

इसी पढ़ाई ने उन्हें फिल्ममेकिंग की गहराई समझने और कैमरे के दोनों तरफ काम करने का नजरिया दिया. एक्टर बनने से पहले मीजान ने संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया. उन्होंने ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ जैसी फिल्मों में पर्दे के पीछे योगदान दिया. ‘पद्मावत’ के दौरान उन्होंने रणवीर सिंह के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया था. इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बड़े पर्दे पर आने से पहले अभिनय और प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाईं.

‘भगवान ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई...’ नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद करण जौहर को हुआ ये एहसास, 53 की उम्र में तलाश रहे कोई साथी

भंसाली की फिल्म से किया था डेब्यू 

मीजान ने 2019 में भंसाली की फिल्म ‘मलाल’ से एक्टिंग डेब्यू किया. इसमें उन्होंने शिवा मोरे का किरदार निभाया था. उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया और दर्शकों ने उन्हें एक उभरते सितारे के तौर पर देखा. इसके बाद उन्होंने 2021 में प्रियदर्शन की फिल्म ‘हंगामा 2’ में काम किया, जिसमें वे आकाष कपूर बने. फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन मीजान की कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी की तारीफ हुई. 2023 में मीजान ‘यारियां 2’ में नजर आए, जो युवाओं पर आधारित एक इमोशनल ड्रामा थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कई फिल्मों में दिखाया अपना जौहर

इस फिल्म से उन्होंने दिखाया कि वे सिर्फ रोमांटिक या कॉमिक किरदार ही नहीं बल्कि गंभीर भूमिकाएं भी निभा सकते हैं. इसके बाद 2024 में उनकी फिल्म ‘द मिरांडा ब्रदर्स’ आई, जिसने उन्हें और भी एक्सपीरियंस एक्टर के तौर पेश किया. वहीं 2025 की फिल्म ‘नादानियां’ में उनका अभिनय दर्शकों के दिलों को छू गया. अब मीजान अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, आर. माधवन, रकुल प्रीत सिंह और उनके पिता जावेद जाफरी भी होंगे. 

इस महीने रिलीज होने वाली है अलगी फिल्म 

ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 14 नवंबर, 2025 को दुनिभा भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मीजान के फैंस उनकी इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका मानना है कि ये मीजान के करियर का एक नया पड़ाव साबित होगी. इस फिल्म को का डायरेक्शन अंशुल शर्मा ने किया है. ये फिल्म 2019 में आई फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है, जिसको अकीव अली ने डायरेक्ट किया था और उस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह लीड कलाकारों के तौर पर नजर आए थे. 

