जब हिरोइन में करियर नहीं चला तो...; राखी सावंत ने तमन्ना भाटिया पर निकाली भड़ास; एक्ट्रेस के आइटम नंबर करने पर किया कमेंट

राखी सावंत पिछले काफी समय से दुबई में रह रही थीं. हाल ही में एक्ट्रेस भारत लौटीं हैं. एक्ट्रेस के काफी सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पर तंज कसा है.इस पर बोलते हुए राखी ने खुद को बॉलीवुड की ओजी आइटम गर्ल बताया और कहा कि अब अभिनेत्रियां उनसे प्रेरणा लेकर आइटम नंबर कर रही हैं.

'ड्रामा क्वीन' राखी सावंत भारत आ गई हैं. उनका पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के साथ म्यूचअल सेटलेमेंट हो गया है. इसलिए अब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. एक्ट्रेस ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि वह तीन साल से दुबई में थीं. देश नहीं आ पा रही थीं क्योंकि 12 मुल्कों की पुलिस उन्हें खोज रही थी. लेकिन उनके लिए कोई जेल बनी नहीं है. साथ ही उन्होंने तमन्ना भाटिया के आइटम नंबर्स पर भी कमेंट किया है.

उसका किरयर नहीं चला - राखी

राखी सावंत ने तमन्ना भाटिया के लिए कहा, 'एक तो ये हमको देख के आइटम सॉन्ग करना सीखे हैं. ये पहले हीरोइनें बनीं. जब इनका हीरोइनों में करियर नहीं चला तो इन्होंने हमारे पेट में लात मारकर आइटम सॉन्ग करने लग गए. शर्म करो. ओजी तो हम ही हैं. हमको देख के ही इन्होंने सीखा है. अगर इन हीरोइनों का करियर नहीं चलता तो ये आइटम सॉन्ग करने लग जाती हैं. और अब हम हीरोइन बनेंगे.'

आदिल दुर्रानी पर दर्ज कराई थी एफआईआर

बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी द्वारा अपने पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ने आपसी सहमति से अपने विवाद सुलझा लिए हैं. जस्टिस रेवती मुवेद डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की बेंच ने कहा कि सावंत और दुर्रानी के बीच विवाद उनके वैवाहिक संबंधों के कारण पैदा हुआ था.

राखी सावंत ने पहले ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आदिल पर आपराधिक धमकी, उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई थी. दुर्रानी ने अंबोली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सावंत ने उनके कुछ अश्लील वीडियो उनके दोस्तों को भेजकर उनकी मानहानि की है. अदालत ने दोनों प्राथमिकी रद्द कर दीं.

राखी सावंत हाल ही में टीवी शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आई थीं. 46 वर्षीय अभिनेत्री ने बिग बॉस 19 के मौजूदा सीजन में शामिल होने का भी हिंट दिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी भी बाकी है.