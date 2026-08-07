/नेता वो नहीं जो राज करे, नेता तो... मोहन भागवत ने संस्कृत के श्लोक से समझाया लीडरशिप का असली मतलब, सुनकर मुरीद हुए बॉलीवुड स्टार्स

RSS Chief Mohan Bhagwat At IIMUN Event: मुंबई में आयोजित 'इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' (IIMUN) के 15 साल पूरे होने के खास मौके पर एक से बढ़कर एक दिग्गज शामिल हुए. लेकिन इस इवेंट की सबसे बड़ी महफिल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संस्था के फाउंडर ऋषभ शाह के बीच हुई बातचीत ने लूटी. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर जैकी भगनानी, माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम नेने और कॉमेडियन साइरस ब्रोचा भी पहुंचे थे.
संघ प्रमुख के विचारों और उनके बेबाक अंदाज को देखकर सभी स्टार्स उनके मुरीद हो गए. इस खास मुलाकात में बॉलीवुड सितारों ने क्या कहा और मोहन भागवत ने युवाओं को क्या सीख दी, आइए जानते हैं.
मोहन भागवत के मुरीद हुए जैकी भगनानी और डॉक्टर नेने
इस खास कार्यक्रम के दौरान एएनआई से बात करते हुए बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर और एक्टर जैकी भगनानी ने आरएसएस प्रमुख की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े. जैकी ने कहा कि भागवत जी ने हर एक सवाल का जवाब चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दिया. उन्होंने आगे कहा कि कुछ सवालों के जवाब सुनने के बाद तो उन्हें खुद ऐसा लगा कि भागवत जी बिल्कुल सही कह रहे थे.
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पति और कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम माधव नेने भी इस बातचीत से काफी प्रभावित दिखे. उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख ने बेहतरीन काम किया और इतने सारे लोगों को एक साथ लाना काबिले तारीफ है. डॉक्टर नेने के मुताबिक, इंटरव्यू में कोई छिपाव नहीं था और आरएसएस चीफ ने बिना झिझक के सभी सवालों का जवाब दिया.
युवाओं और पुरानी पीढ़ी के बीच बना एक मजबूत पुल
कॉमेडियन साइरस ब्रोचा ने भी इस कार्यक्रम को बहुत ऐतिहासिक बताया. एएनआई के अनुसार, साइरस ब्रोचा का मानना था कि पहली बार इस तरह की कोई बातचीत सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह हमारी पीढ़ी और आज की नई पीढ़ी के विचारों को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल था. अगर हम नई पीढ़ी की बात सुनेंगे और वो भी अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, तो हम देश के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. पूरे इवेंट में सितारों की मौजूदगी और दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था.
श्लोक से समझाया लीडरशिप का असली मतलब
इवेंट के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए एक सफल लीडर बनने के 5 बड़े नियम बताए. उन्होंने संस्कृत के एक मशहूर श्लोक का सहारा लेते हुए कहा कि लीडरशिप का मतलब खुद आगे रहना नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाना है. उन्होंने 'पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भागी परिजनैः सह, शास्त्रे बोद्धा, रणे योद्धा' श्लोक के जरिए समझाया कि एक असली नेता वही है जो दूसरों के गुणों की कद्र करे, अपनी सफलता और कमाई को अपनी टीम के साथ बांटे, अपने काम का पूरा ज्ञान रखे और मुश्किल वक्त में योद्धा की तरह डटकर मुकाबला करे.
दूसरों को सही रास्ता दिखाना ही असली लीडरशिप
भागवत जी ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को खुद से शुरुआत करनी चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि असली लीडर वही होते हैं जो पीछे रहकर काम करते हैं और टीमवर्क में विश्वास रखते हैं. लीडरशिप का काम केवल खुद लीड करना नहीं है, बल्कि नए लीडर्स को पैदा करना है. एक अच्छे नेता को लोगों को ना सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रोशनी की तरफ भी ले जाना चाहिए.