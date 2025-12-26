‘जब गाजा में होता है तब सब बोलते हैं...’ दीपू दास की हत्या पर खौल रहा भारतीय सेलेब्स का खून, जान्हवी, काजल, जया प्रदा का भड़का गुस्सा

Celebs On Bangladesh Violence: चुनाव से पहले बांग्लादेश में फरवरी 12 के चुनावों से पहले भड़की हिंसा के बीच हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या का मामला सामने आया, जिसने भारत तक गुस्सा और दुख पैदा कर दिया. इस घटना को लेकर कई भारतीय सेलेब्रिटीज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है. इस घटना के बाद नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिल रहा है.

दीपु चंद्र दास बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे. उन पर कथित तौर पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला और फिर उनके शव को आग लगा दी. बाद में जांच में ये साफ हुआ कि ब्लास्फेमी का कोई सबूत नहीं मिला. इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस क्रूर हत्या ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत को फिर उजागर कर दिया है. दीपु दास की हत्या के कुछ ही दिनों बाद एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई.

दीपू दास के बाद एक और हुई हत्या

ये हत्या बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में हुई. मृतक की पहचान 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई. ये घटना बुधवार रात करीब 11 बजे होसैनडांगा ओल्ड मार्केट में हुई. हमला इतना गंभीर था कि अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने डर और असुरक्षा का माहौल और गहरा कर दिया है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया. इतना ही उनके पोस्ट वायरल होने के बाद लोग उनके सपोर्ट में आगे आए और अपनी-अपनी बात रखी.

जान्हवी कपूर ने भी खूब जाहिर किया गुस्सा

जान्हवी ने इसे ‘बर्बर और अमानवीय’ बताते हुए कहा, ‘अगर आपको इस खुलेआम की गई हत्या के बारे में पता है और फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, तो यही वह पाखंड है जो हमें अंदर से खत्म कर देगा. हम दूर देशों की घटनाओं पर रोते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के जिंदा जलाए जाने पर चुप रहते हैं’. उनके बयान को सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट मिल रहा है. वहीं, साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज’ लिखा पोस्टर शेयर किया.

जया प्रदा का भी फूटा गुस्सा

इस पोस्टर में एक शख्स को आग में जलते हुए दिखाया गया था. साथ ही पोस्टर पर लिखा है, ‘वेक अप हिंदूज, साइलेंस वॉन्ट सेव यू’. इसके अलावा एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया. उन्होंने कहा, ‘आज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है. एक मासूम हिंदू दीपु चरण दास को भीड़ ने मार डाला और पेड़ से बांधकर जला दिया. क्या यही नया बांग्लादेश है?’. उन्होंने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया और सवाल किया कि आखिर कब तक इस तरह की हिंसा पर चुप्पी रहेगी.

टोनी कक्कड़ ने गाने में किया दीपू दास क जिक्र

इसके अलवाा मनोज जोशी ने भी इस घटना अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ‘गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सब आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर चुप्पी साध ली जाती है’. वहीं सिंगर टोनी कक्कड़ ने अपने नए गाने ‘चार लोग’ में दीपु दास का जिक्र किया. उन्होंने धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा को गलत बताया. इस घटना के खिलाफ दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन भी हुए. अब देखना ये है कि बांग्लादेश में हिंदूओं पर होता अत्याचार कब थमता है और कब इंसाफ मिलता है.