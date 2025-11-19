Advertisement
अमिताभ बच्चन की वो 3 ब्लॉकबस्टर, जिन्हें 100 से ज्यादा बार देख चुके जयदीप अहलावत, बोले- ‘आपकी फिल्में देखना हमारे यहां ट्रेडिशन...’

Jaideep Ahlawat: हाल ही में बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर जयदीप अहलावत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि जब भी उनके गांव में किसी को बच्चा होता था या कोई त्योहार होता था अमिताभ बच्चन की फिल्में देखकर उसको सेलिब्रेट करते थे, जो एक ट्रेडिशन बन गया था. 

Nov 19, 2025
Jaideep Ahlawat On Amitabh Bachchan Films: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में 55 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अपने इतने लंबे करियर में उन्होंने कई हिट और सुरपहिट फिल्मों में का किया. उनके फैंस उनको सिनेमा के एक बड़ी आइकॉन की तरह देखते हैं. लेकिन बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर जयदीप अहलावत के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशन हुआ करती थीं. उन्होंने हाल ही में बिग बी के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के सेट पर एक बड़ा खुलासा किया.

उन्होंने बताया कि उनके गांव में जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता था, तो खुशी मनाने के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्में चलाई जाती थीं. गांव वाले ‘दीवार’, ‘जंजीर’ और ‘डॉन’ को इस खास पल का हिस्सा बनाकर देखते थे. जयदीप ने हंसते हुए कहा कि इसी वजह से उन्होंने ये तीनों फिल्में 100 बार से ज्यादा देखी होंगी. जयदीप ने आगे एक और दिलचस्प बात बताई जिसने सेट पर सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा कि गांव की हर बड़े त्योहार की रात ‘शोले’ की ऑडियो कैसेट से शुरू होती थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त्योहारों पर देखते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्में 

होली हो या दिवाली, गांव के लोग एक साथ बैठकर पूरी फिल्म का डायलॉग्स और साउंडट्रैक ध्यान से सुनते थे. बिना तस्वीर देखे सिर्फ आवाज से फिल्म का मजा लेने का ये ट्रेडिशन उनके बचपन की खास यादों में शामिल है. अमिताभ बच्चन भी ये सुनकर हैरान रह गए. इसी एपिसोड में मनोज बाजपेयी और शारीब हाशमी भी ‘द फैमिली मैन 3’ के प्रमोशन के लिए पहुंचे. इसी बातचीत के दौरान मनोज बाजपेयी ने अपना एक पुराना किस्सा शेयर किया, जो आज भी उनके दिल में ताजा है, जिसे वो आज भी याद करते हैं. 

'उसने मेरा मुंह पकड़ा और फिर....', 21 साल की उम्र में हसीना संग हुई थी हैरान करने वाली हरकत, कांप उठीं थी एक्ट्रेस, सालों बाद किया खुलासा

मनोज बाजपेयी ने भी शेयर किया 28 साल पुराना किस्सा

उन्होंने बताया कि करीब 28 साल पहले, जब उनकी फिल्म ‘सत्या’ की स्क्रीनिंग चल रही थी, तब एक मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट ने उन्हें मजाक में कार से बाहर भेजकर अंदर से लॉक कर दिया. वो चाहते थे कि मनोज बच्चन सर से मिलें, लेकिन मनोज इस मुलाकात से बचना चाह रहे थे. मनोज ने कहा कि जैसे ही उन्हें समझ आया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो घबराकर सीधे वॉशरूम में जाकर छिप गए. उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगे. कुछ देर बाद जब वे बाहर निकले, तो सामने अभिषेक बच्चन खड़े थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जब अमिताभ बच्चन से मिले थे मनोज बाजपेयी

अभिषेक ने मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने मनोज को भागते हुए देखा था और वो सिर्फ हैलो बोलने के लिए रुके थे. इसके बाद मनोज ने बताया कि अचानक सामने से एक लंबा, शानदार पर्सनालिटी वाला इंसास उनके पास चलता हुआ आ रहा था, जिसको कोई और नहीं, बल्कि खुद अमिताभ बच्चन थे. मनोज कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने बच्चन सर को सामने देखा, उनका दिमाग खाली हो गया. उन्हें न आवाज सुनाई दी, न माहौल समझ आया. अमिताभ बच्चन उनके हाथ पकड़कर उनसे बात कर रहे थे, लेकिन मनोज उस पल को समझ ही नहीं पा रहे थे. 

अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी को लगाया था गले

उन्हें बस इतना याद है कि वे पूरी तरह सुन्न हो गए थे और दिल तेजी से धड़क रहा था. मनोज ने हिम्मत जुटाकर अमिताभ बच्चन से पूछा, ‘सर.. क्या मैं.. क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं?’ और अमिताभ बच्चन ने तुरंत मुस्कुराकर उनकी बात मान ली. उन्होंने मनोज को गर्मजोशी से गले लगाया और ये पल मनोज की जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन गया. सालों बाद, जब वह KBC के मंच पर फिर मिले, तो मनोज ने फिर से एक हग मांगा. ये पल देखकर दर्शक भी इमोशनल हो गए. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक शो का हिस्सा था, लेकिन मनोज के लिए ये जिंदगी का गोल्डन मोमेंट बन गया.

