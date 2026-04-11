Jailer 2: रजनीकांत की ‘जेलर 2’ में बड़ा ट्विस्ट, क्या शाहरुख खान की जगह लेंगे पवन कल्याण?

रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ (Jailer 2) एक बार फिर सुर्खियों में है, हाल ही में सुपरस्टार ने खबर देते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है. इसी बीच फिल्म की बड़ी कास्टिंग को लेकर एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. 'जेलर' के सीक्वल को लेकर ये खबरें आ रही हैं की शाहरुख खान के बड़े कैमियो में अब साउथ स्टार पवन कल्याण की एंट्री हो गई है. सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये खबर तेजी से फैल रही है कि फिल्म में अहम भूमिका निभाने को लेकर शाहरुख खान को रिप्लेस करते हुए पवन कल्याण को फाइनलाइज किया गया है.

इस खबर से शाहरुख खान को चाहने वाले फैंस काफी नाराज हैं और इंटरनेट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि अभी तक इस खबर पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पवन कल्याण के फैंस के बीच इस खबर ने जबरदस्त एक्साइटमेंट और क्रियोसिटी पैदा कर दी है.

क्या फैंस को इंप्रेस कर पाएगी ‘जेलर 2’?

‘जेलर’ (Jailer) के पहले भाग की शानदार सफलता के बाद दर्शक इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रजनीकांत की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और फिल्म के एक्शन-पैक्ड नैरेटिव ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया था. ऐसे में ‘जेलर 2’ से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. प्रोडक्शन से जुड़े इनसाइडर के मुताबिक, मेकर्स इस बार फिल्म को और बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में हैं, जिसमें कई पैन-इंडिया स्टार्स के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है.

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क्या सच में पवन कल्याण करेंगे कैमियो?

इसी बीच ये रूमर्स तेज हो गई कि पहले जिस रोल के लिए शाहरुख खान का नाम चर्चा में था, अब उस भूमिका के लिए पवन कल्याण से बातचीत की जा रही है. पवन कल्याण की पॉपुलैरिटी, खासकर साउथ इंडियन सिनेमा और राजनीति की दुनिया में बेहद मजबूत है, ऐसे में उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना फिल्म को और बड़ा बना देता है.

हालांकि अभी तक कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है और ये सभी रिपोर्ट्स शुरुआती चर्चाओं और रूमर्स पर बेस्ड हैं. कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जो बाद में बदल भी सकती हैं. फिर भी, इस तरह के बदलावों ने कई बार फिल्म को लेकर उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है.