लिंडसे लोहान की मुरीद हुईं जेमी ली कर्टिस, बताया उनसे क्या-क्या सीखा?

66 साल की एक्ट्रेस ली कुर्टिस ने सोशल मीडिया पर अपनी सह-अभिनेत्री की जमकर तारीफ की. पहले लिंडसे लोहान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा, "जेमी तब मेरे साथ थीं, जब मैं अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही थी. मुझे लोगों के सामने सुरक्षित महसूस करना था, सार्वजनिक तौर पर मैं ज्यादा सहज नहीं थी. जेमी ने मेरा साथ दिया."
2003 में रिलीज हुई फेमस कॉमेडी मूवी 'फ्रीकी फ्राइडे' का दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है. इसे 'फ्रीकियर फ्राइडे' के नाम से बनाया गया है. मूवी में एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस और लिंडसे लोहान लीड रोल में दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस जेमी अपनी को-स्टार लिंडसे की एक्टिंग की कायल हो गई हैं और उन्होंने खुलकर एक्ट्रेस की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि उनको लिंडसे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला.
इसका जवाब देते हुए जेमी ने इंस्टा पर लिखा, "और उन्होंने मुझे दृढ़ता, एकांत, शैली, परिवार और बिटमोजी के बारे में सिखाया." लोहान और ली कर्टिस दोनों ने फिल्म के प्रचार के दौरान भी एक-दूसरे की खूब तारीफ की थी. फीमेल फर्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेटरन एक्ट्रेस ने ये कुबूल किया कि जब दोनों फ्रीकी फ्राइडे में साथ आए थे तब लोहान के साथ उन्हें काफी प्यार और देखभाल का एहसास हुआ जैसे कोई मां अपने बच्चों से करती है.
हॉलीवुड स्टार ने गार्जियन अखबार को बताया, "पहली फिल्म के बाद मुझे लिंडसे के लिए जबरदस्त मातृत्व का एहसास हुआ और अब भी होता है. जब वह लॉस एंजिल्स आती थीं, तो मैं उनसे मिलता था. वह और मैं दोस्त बने रहे और अब हम एक तरह से सहकर्मी हैं." उन्होंने आगे कहा, "मेरा उसके प्रति मातृत्व का भाव थोड़ा कम है, क्योंकि अब वह स्वयं एक मां है और उसे मेरी मातृत्व देखभाल की आवश्यकता नहीं है और जाहिर है, उसके पास एक मां है, ‘डीना,’ एक बहुत अच्छी दादी."
क्या बोली ली कर्टिस?
ली कर्टिस ने ये भी कहा कि लोहान को उनसे किसी सीख की जरूरत नहीं है. ली ने कहा, "मैं बहुत ज्यादा दबंग हूं, लेकिन मैं अपने काम से काम रखने की कोशिश करती हूं. उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है. वह पूरी तरह से समझदार और रचनात्मक महिला हैं. निजी तौर पर, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल से ज्यादा कुछ नहीं जो आप किसी बड़ी दोस्त से पूछ सकते हैं."
ली ने ये भी कहा कि जीवन में वे बहुत उतार-चढ़ाव से गुजरी हैं, लेकिन अब पहले से अधिक समझदार और स्थिर हैं.
