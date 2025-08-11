लिंडसे लोहान की मुरीद हुईं जेमी ली कर्टिस, बताया उनसे क्या-क्या सीखा?
Advertisement
trendingNow12876020
Hindi Newsबॉलीवुड

लिंडसे लोहान की मुरीद हुईं जेमी ली कर्टिस, बताया उनसे क्या-क्या सीखा?

66 साल की एक्ट्रेस ली कुर्टिस ने सोशल मीडिया पर अपनी सह-अभिनेत्री की जमकर तारीफ की. पहले लिंडसे लोहान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा, "जेमी तब मेरे साथ थीं, जब मैं अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही थी. मुझे लोगों के सामने सुरक्षित महसूस करना था, सार्वजनिक तौर पर मैं ज्यादा सहज नहीं थी. जेमी ने मेरा साथ दिया."

Written By  IANS|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लिंडसे लोहान की मुरीद हुईं जेमी ली कर्टिस, बताया उनसे क्या-क्या सीखा?

2003 में रिलीज हुई फेमस कॉमेडी मूवी 'फ्रीकी फ्राइडे' का दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है. इसे 'फ्रीकियर फ्राइडे' के नाम से बनाया गया है. मूवी में एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस और लिंडसे लोहान लीड रोल में दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस जेमी अपनी को-स्टार लिंडसे की एक्टिंग की कायल हो गई हैं और उन्होंने खुलकर एक्ट्रेस की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि उनको लिंडसे से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला.

66 साल की एक्ट्रेस ली कुर्टिस ने सोशल मीडिया पर अपनी सह-अभिनेत्री की जमकर तारीफ की. पहले लिंडसे लोहान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की. इसमें उन्होंने लिखा, "जेमी तब मेरे साथ थीं, जब मैं अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही थी. मुझे लोगों के सामने सुरक्षित महसूस करना था, सार्वजनिक तौर पर मैं ज्यादा सहज नहीं थी. जेमी ने मेरा साथ दिया."

शेयर किया पोस्ट

इसका जवाब देते हुए जेमी ने इंस्टा पर लिखा, "और उन्होंने मुझे दृढ़ता, एकांत, शैली, परिवार और बिटमोजी के बारे में सिखाया." लोहान और ली कर्टिस दोनों ने फिल्म के प्रचार के दौरान भी एक-दूसरे की खूब तारीफ की थी. फीमेल फर्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेटरन एक्ट्रेस ने ये कुबूल किया कि जब दोनों फ्रीकी फ्राइडे में साथ आए थे तब लोहान के साथ उन्हें काफी प्यार और देखभाल का एहसास हुआ जैसे कोई मां अपने बच्चों से करती है.

हॉलीवुड स्टार ने गार्जियन अखबार को बताया, "पहली फिल्म के बाद मुझे लिंडसे के लिए जबरदस्त मातृत्व का एहसास हुआ और अब भी होता है. जब वह लॉस एंजिल्स आती थीं, तो मैं उनसे मिलता था. वह और मैं दोस्त बने रहे और अब हम एक तरह से सहकर्मी हैं." उन्होंने आगे कहा, "मेरा उसके प्रति मातृत्व का भाव थोड़ा कम है, क्योंकि अब वह स्वयं एक मां है और उसे मेरी मातृत्व देखभाल की आवश्यकता नहीं है और जाहिर है, उसके पास एक मां है, ‘डीना,’ एक बहुत अच्छी दादी."

क्या बोली ली कर्टिस?

ली कर्टिस ने ये भी कहा कि लोहान को उनसे किसी सीख की जरूरत नहीं है. ली ने कहा, "मैं बहुत ज्यादा दबंग हूं, लेकिन मैं अपने काम से काम रखने की कोशिश करती हूं. उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है. वह पूरी तरह से समझदार और रचनात्मक महिला हैं. निजी तौर पर, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी भी सवाल से ज्यादा कुछ नहीं जो आप किसी बड़ी दोस्त से पूछ सकते हैं."

ली ने ये भी कहा कि जीवन में वे बहुत उतार-चढ़ाव से गुजरी हैं, लेकिन अब पहले से अधिक समझदार और स्थिर हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
आईएएनएस

TAGS

Jamie Lee Curtis

Trending news

क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
Supreme Court
क्या आवारा कुत्तों से हैं परेशान? अब मिलेगी राहत, SC ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
;