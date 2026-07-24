jana Nayagan Box Office Collection Day 1: सीएम विजय की फिल्म ने पहले दिन ही लूट लिया बॉक्स ऑफिस, जानें 'जना नायकन' का कितना रहा कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: विजय थलापति की मोस्ट अवेटेड फिल्म जना नायकन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म की रिलीज से पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पहले दिन कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. वहीं जना नायकन ने ओपनिंग डे फिल्म छावा और धुरंधर को मात दी है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने 48.27 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म को देशभर में 13,067 शोज मिले थे. कहा जा रहा है कि फिल्म गुरुवार के दिन रिलीज हुई है इसी वजह से फिल्म की कमाई कम है. वहीं वीकेंड पर फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है. फिल्म की ये शानदार ओपनिंग है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म आने वाले समय में ज्यादा कमाई कर सकती हैं. सीएम विजय की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है. ऐसे में इस फिल्म से भी मेकर्स को काफी उम्मीद है. फिल्म एक्सपर्ट का कहना है कि फिल्म पहले हफ्ते में 90 से 100 करोड़ की कमाई कर सकती है.
CM विजय की फिल्म जना नायकन का जादू ना केवल भारत बल्कि विदेशों में भी देखने को मिला है. विदेशों में पहले दिन फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 78.27 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म मेकर्स को विजय थलापति फिल्म से काफी उम्मीद है. वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ सकती है.
दरअसल विजय थलापति ने राजनीति में आने से पहले ही एक्टिंग को अलविदा कह दिया. ऐसे में ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म है. अब विजय तमिलनाडु के सीएम है. उनका पूरा ध्यान राज्य में सुधार लाने पर है.
जना नायकन ने पहले दिन 41 करोड़ रुपये की कमाई की है. रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म धुरंधर ने पहले दिन 28.60 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं विक्की कौशल की फिल्म छावा ने 33.10 करोड़ का कलेक्शन किया था. ऐसे में जना नायकन ने दोनों फिल्म का ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ा है.
फिल्म की एक पूर्व पुलिस अधिकारी की होती है. जो अपने दोस्त की बेटी की देखभाल करता है. वह बेटी को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता है. इस दौरान काफी समस्या आती है. फिल्म में इन्ही समस्या के बारे में दिखाया गया है.