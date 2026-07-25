Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: जना नायकन की बॉक्स ऑफिस पर स्पीड हुई धीमी, दूसरे दिन कमाई में आई गिरावट

Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: थलपति विजय की जना नायकन की दूसरे दिन की कमाई में मंदी देखने को मिली है. लेकिन फिल्म ने दो दिन में 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की है.

Written ByShilpa
Published: Jul 25, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:08 AM IST
Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: जना नायकन की बॉक्स ऑफिस पर स्पीड हुई धीमी, दूसरे दिन कमाई में आई गिरावट

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
22 फीट ऊंचे बिजली के खंभे पर घंटों फंसा रहा भालू, लोग बनाते रहे वीडियो; 7200 VO...
Black bear die34 min ago
2
saptahik rashifal44 min ago
3
Shabana Azmi56 min ago
4
Delhi jantar mantar protest update59 min ago
5
The Odyssey Box Office1 hr ago