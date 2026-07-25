Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: जना नायकन की बॉक्स ऑफिस पर स्पीड हुई धीमी, दूसरे दिन कमाई में आई गिरावट

Jana Nayagan Box Office Collection Day 2: तमिलनाडु सीएम की आखिरी फिल्म जना नायकन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. उनकी फिल्म का मुकाबला दो ओडिसी, धमाल 4 और ईविल डेड बर्न से है. फिल्म की पहले दिन की शुरुआत बेहद शानदार थी. फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 41 करोड़ की कमाई कई थी. आइए जानते हैं दूसरे दिन की कमाई.
जना नायकन काफी विवाद के बाद थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर काफी उम्मीद थी कि कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 41.6 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार जना नायकन रिलीज के दूसरे दिन 21.15 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ जना नायकन ने 2 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.
रिपोर्ट के अनुसार जना नायक का बजट 300 से 350 करोड़ रुपये है. फिल्म मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ सकती है. शनिवार और संडे को फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है. फिल्म की पहले दिन की कमाई को देखकर लगता है कि फिल्म वीकेंड पर अच्छी कमाई कर सकती हैं. इससे पहले भी विजय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है. मेकर्स को भी उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.
जना नायकन थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. दरअसल विजय ने राजनीति में पूरी तरह से कदम रखने से पहले जना नायकन फिल्म में काम किया है. इस तरह से जना नायकन उनकी आखिरी फिल्म है. फिल्म को 9 जनवरी 2026 को रिलीज होनी थी. सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कत की वजह से फिल्म की रिलीज में देरी हुई . फिल्म का केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है. फिल्म को वेंकट के नारायणन ने प्रोड्यूस किया है.
फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी है जो अपने दोस्त की बेटी का पालन पोषण करता है. वह बेटी को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता है. इस दौरान जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. वहीं फिल्म में समाज में चल रही समस्या के बारे में भी दिखाया गया है.