Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर जारी है CM विजय का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जना नायकन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: सीएम विजय की फेवरेल फिल्म जना नायकन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म 23 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई है. फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसके बाद अगले दिन फिल्म की कमाई धीमी पड़ गई थी. फिल्म ने दूसरे दिन 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने अगले दिन लगभग 28.15 करोड़ का बिजनेस किया था.
सैकनिल्क रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने चौथे दिन 29.75 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म ने चार में लगभग 122 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 217.48 करोड़ रुपये की कमाई की है. ऐसे में फिल्म जल्द ही बजट से ज्यादा की कमाई कर सकती है. फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया गया है. फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तमिल वर्जन में की है. हिंदी डब में फिल्म ने 3.35 का बिजनेस किया है.
जन नायकन एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म की कहानी का बात करें तो फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी है. जो अपने दिवंगत दोस्त की बेटी की परवरिश करता है. बेटी को सेना में भेजने का सपना पूरा करता है. अपराधी से मुकाबला करता है. ये फिल्म सीएम विजय की आखिरी फिल्म है.
फिल्म KVN प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. फिल्म को वेंकट के नारायण द्वारा प्रोड्यूस किया है. स्टार कास्ट की बात करें तो जन नायकन में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि हैं.
रिपोर्ट के अनुसार जना नायकन फिल्म का बजट 300 से 350 करोड़ का है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसे में फिल्म जल्द ही अपने बजट से ज्यादा की कमाई कर सकती हैं. फिल्म ने महज 4 में इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया है वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 200 करोड़ा का बिजनेस किया है.
जना नायकन फिल्म थलपित विजय की फेवरेल फिल्म है. दरअसल इसके बाद शायद ही फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देख पाएं. दरअसल विजय ने राजीति में पूरी तरह आने से पहले जना नायकन में काम किया था. इस वजह से जना नायकन को उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है. इस फिल्म रिलीज में भी काफी दिक्कत आती है. दरअसल फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी लेकिन सर्टिफिकेशन विवाद की वजह से फिल्म रिलीज में काफी देरी हुई थी.