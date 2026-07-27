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Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर जारी है CM विजय का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जना नायकन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: सीएम विजय की फिल्म जना नायकन का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है. फिल्म ने 4 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है.

Written ByShilpa
Published: Jul 27, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:47 AM IST
Jana Nayagan Box Office Collection Day 4: बॉक्स ऑफिस पर जारी है CM विजय का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जना नायकन

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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