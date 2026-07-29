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Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: 'जना नायकन' की कमाई में आई गिरावट, नहीं चला पहले दिन जैसा जादू

Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: सीएम विजय की फिल्म जना नायकन को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. वीकेंड पर विजय की फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. वीकेंड के बाद पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म की कमाई गिर गई.

Written ByShilpa
Published: Jul 29, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:04 AM IST
Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: 'जना नायकन' की कमाई में आई गिरावट, नहीं चला पहले दिन जैसा जादू

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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