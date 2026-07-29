Jana Nayagan Box Office Collection Day 6: 'जना नायकन' की कमाई में आई गिरावट, नहीं चला पहले दिन जैसा जादू

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म जना नायकन लंबे विवाद के बाद 6 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ओपनिंग डे पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी. 23 जुलाई को फिल्म ने ओपनिंग डे पर 42 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की पहले दिन की कमाई देख उम्मीद थी की फिल्म देशभर में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए है. वहीं फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.
थलापति विजय की फिल्म ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की थी. सैकनिल्क के मुताबिक जना नायकन ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 42.70 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 21.70 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं शनिवार को फिल्म ने 28.50 करोड़ का बिजनेस किया था. चौथे दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली थी फिल्म ने 32 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने पांचवे दिन 10.65 करोड़ कमाए. अब छठे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. मंगलवार को फिल्म ने महज 8 करोड़ का ही बिजनेस किया है. इसी साथ फिल्म ने 167.57 करोड़ का बिजनेस किया है. फिल्म का नेट कलेक्शन 43.40 करोड़ पहुंच गया है.
जना नायकन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड 246.07 करोड़ का बिजनेस किया है. आने वाले दिनों में क्या फिल्म इसी तरह का बिजनेस कर पाएगी या नहीं. क्योंकि अगले हफ्ते टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो रही है. जो कि जना नायकन के बिजनेस पर असर डाल सकती है.
विजय थलापति की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी पर आधारित है. वह अपने दोस्त की बेटी का पालन पोषण करता है. बेटी को सेना में शामिल होने का सपना पूरा करता है. इस दौरान वह अपराधी के खिलाफ लड़ता है. फिल्म को KVN प्रोडक्शन के बैनर में बनाया गया है. वेंकट के नारायण ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. विजय थलापति के साथ लीड रोल में पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और प्रियामणि हैं.