Jana Nayagan Review: कैसी है फिल्म 'जना नायकन'? राजनीति, एक्शन और इमोशन्स का जबरदस्त तड़का; विजय की दमदार विदाई

फिल्म: 'जन नायकन'
निर्देशक: एच. विनोथ
कलाकार: सी. जोसेफ विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि
टाइम: 183 मिनट
रेटिंग: 4.5/5
तमिलनाडु के सीएम और सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. ऐसे में उनके चाहने वालों के लिए ये सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं है, बल्कि उनके फिल्मी करियर एक खास विदाई भी है. एच विनोथ के निर्देशन में बनी ये फिल्म को सिर्फ बड़े एक्शन सीक्वेंस तक सीमित नहीं रखा गया है. बल्कि मेकर्स ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा है कि देखते हुए हर अहम पल यह महसूस होता है कि विजय अपने फैंस को आखिरी बार कुछ स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं.
फिल्म जना नायकन की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी वेट्री कोंडन के इर्द-गिर्द घूमती है. जो अपने पुरानी यादों को छोड़कर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है. तभी उसकी जिंदगी में विजी नाम की एक लड़की आती है, जिसके मां-बाप इस दुनिया में नहीं होते. तब वेट्री इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है. वेट्री, विजी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी तब बदल जाती है. जब उसका एक पुराना साथी दुश्मन बनकर लौटता है. जिसकी वजह से उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और अपने करीबियों की सुरक्षा के लिए फिर से लड़ाई लड़नी पड़ती है.
डायरेक्टर एच विनोथ की इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा और राजनीति को बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाया गया है. फिल्म में जब भी वर्तमान की कहानी चलती है, तो बीच-बीच में फ़्लैशबैक भी दिखाया गया है. जो अतीत का है. इसकी वजह से दर्शकों के लिए किरदारों से कनेक्ट करना आसान होता है. वहीं, अगर फिल्म के क्लाइमैक्स बेहद दिलचस्प है. साथ ही फिल्म लीडर, जिम्मेदारी और सत्ता के सही इस्तेमाल जैसे टॉपिक को भी अच्छे से कवर करती है.
इस फिल्म में फैंस के लिए सबसे यादगार पलों में से एक इसका गाना 'थलापति कचेरी' है. इसमें दिखाया गया है कि एक फैन विजय से आखिरी बार डांस करने की गुजारिश करता है और फिर विजय का दमदार डांस पूरे थिएटर का माहौल बना देता है. यह सीन उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.
एक्टिंग की बात करें तो पूरी फिल्म विजय पर टिकी हुई है. विजय ने हर सीन में अपने किरदार के कॉन्फिडेंट, सीरियसनेस को बखूबी पेश किया है. फिल्म में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है. फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज ममिता बैजू हैं. उन्होंने विजी के किरदार को बहुत ही सादगी, लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से निभाया है. साथ ही स्क्रीन पर विजय और ममिता की इमोशनल केमिस्ट्री फिल्म को और भी मजबूत बनाती है. इसके अलावा पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि ने भी अपने-अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है.
फिल्म 'जन नायकन' की कहानी पर गौर करें, तो ये एक बहुत सख्त और मजबूत मैसेज देती है. कि एक नेता सिर्फ लोगों की समस्याएं हल नहीं करता, बल्कि उन्हें इतना सक्षम भी बनाता है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना आता हो.
अगर फिल्म की कहानी अभिनय और किरदारों से लग भी बात कर करें तो ये फिल्म विजय के फैंस के लिए काफी अहम है. दर्शकों के लिए ये इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके बाद विजय के फिल्मी सफर की आखिरी झलक देखने को मिलती है. ऐसे में 'जना नायकन' सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि थलापति विजय के शानदार फिल्मी सफर को सम्मान देने वाली एक इमोशनल लेकिन दमदार विदाई है. साथ ही विजय के फैंस के लिए ये एक यादगार भी साबित हो सकती है.