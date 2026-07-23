275 करोड़ के साथ विजय बने नंबर वन, 'जना नायकन' की पूरी कास्ट की फीस ने उड़ाए होश; जानें बॉबी देओल कितना किया चार्ज

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में विजय की एक्टिंग के साथ-साथ बाकी स्टारकास्ट भी सुर्खियों में हैं. इसी बीच फिल्म से जुड़े स्टार्स की फीस रीवील हुई है. हालांकि, अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन अगर ये सच है ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा फीस वाली फिल्मों में से एक हो.
बताया जा रहा है कि विजय को इस के लिए 220-275 करोड़ रुपये के बीच फीस दी गई है. बता दें कि ये फिल्म उनके 30 साल के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है.
खबरों की मानें तो, डायरेक्टर एच विनोथ को 'जना नायकन' के लिए 25 करोड़ रुपये मिले हैं. बताया जा रहा है कि उनके डायरेक्शन करियर की ये सबसे बड़ी फीस है. इससे पहले विजय ने विनोथ के साथ 'थुप्पाक्की' पर काम किया और एक्शन-ड्रामा फिल्मों के लिए अपनी पहचान बनाई है.
वहीं, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर को फिल्म 'जना नायकन' के गानों के लिए 13 करोड़ रुपये मिले हैं. अनिरुद्ध ने तमिल सिनेमा की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे 'लियो' और 'जेलर' में म्यूजिक दिया है. लेकिन इस फिल्म के बाद वो इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले म्यूजिक कंपोजर्स में से एक बन गए हैं.
इसके अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को 'जना नायकन' लिए 6 करोड़ रुपये मिले हैं. बता दें कि पूजा कई तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकीं. वहीं, फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे बॉबी देओल को 5 से 10 करोड़ रुपये के बीच फीस मिली है. इससे पहले साल 2023 में आई फिल्म 'एनिमल' से उन्होंने अपने फिल्मी करियर में जबरदस्त वापसी की. इसके बाद से ही एक्टर की बॉलीवुड और साउथ इंडियन दोनों ही तरह के प्रोडक्शन में काफी मांग रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'जना नायकन' की बाकी कास्ट को भी अच्छी-खासी फीस मिली है. बताया जा अर्ह है कि प्रकाश राज ने 5 करोड़ रुपये, प्रियामणि ने 3 करोड़ रुपये, गौतम वासुदेव मेनन ने 3 करोड़ रुपये और नारायण ने 2.5 करोड़ रुपये वसूले हैं. जबकि अलग-अलग सोर्स के मुताबिक, ममिता बैजू की फीस 60 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है. बता दें कि ये सभी आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और प्रोडक्शन की ओर से इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.