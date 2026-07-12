Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /जन नायकन की एडवांस बुकिंग ने मचाया तहलका, 1 घंटे में बिके हजारों टिकट; थलापति विजय की आखिरी फिल्म का दिखा जबरदस्त क्रेज

'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग ने मचाया तहलका, 1 घंटे में बिके हजारों टिकट; थलापति विजय की आखिरी फिल्म का दिखा जबरदस्त क्रेज

Jana Nayagan UK Advance Booking: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को आखिरकार सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है. जुलाई के अंत में फिल्म रिलीज हो जाएगी. ऐसे में इसके टिकटों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:34 AM IST
'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग ने मचाया तहलका, 1 घंटे में बिके हजारों टिकट; थलापति विजय की आखिरी फिल्म का दिखा जबरदस्त क्रेज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आर-पार की जंग! उमर अब्दुल्ला के '30 करोड़' वाले दावे पर BJP की खुली चुनौती
BJP49 min ago
2
Jasmine Sandlas49 min ago
3
Karan Johar50 min ago
4
china55 min ago
5
FIFA World Cup 202656 min ago