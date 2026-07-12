'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग ने मचाया तहलका, 1 घंटे में बिके हजारों टिकट; थलापति विजय की आखिरी फिल्म का दिखा जबरदस्त क्रेज

Jana Nayagan UK Advance Booking: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में काफी लंबे समय बाद रिलीज होने जा रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. एच. विनोद की इस फिल्म में विजय, ममिता बैजू, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े नजर आएंगे. फिल्म को आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से रिलीज की मंजूरी मिल गई है.
फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है और यूके में इसकी टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है. डिस्ट्रीब्यूटर का दावा है कि पहले ही घंटे में बहुत सारे टिकट बिक गए हैं. 'जन नायकन' के यूके डिस्ट्रीब्यूटर अहिंसा एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि फिल्म की बुकिंग शुरू हो गई है. उन्होंने लिखा, 'जन नायकन-24 जुलाई. सिने वर्ल्ड पर टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और शो की संख्या जबरदस्त है.'
यूके डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे कहा, 'सालों बाद लोग पूछेंगे कि क्या आप वहां मौजूद थे. पक्का करें कि आपका जवाब "हां" हो. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह उस शख्स को विदाई है, जिसने हमें सब कुछ दिया. यूके, हमें उन सीटों पर आपकी जरूरत है. हमें चाहिए कि आप जोश से भर जाएं. हमें अभी आपकी जरूरत है. इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आइए, इसे तमिल सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी विदाई बनाएं.'
इस घोषणा के कुछ समय बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने जानकारी दी कि बुकिंग शुरू होने के पहले ही घंटे में हजारों टिकट बिक गए हैं. उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, '60 मिनट में यूके में हजारों टिकट बिक गए. इस एक नाम के लिए लोगों का क्रेज अविश्वसनीय है.'
thousands of UK tickets sold in 60mins. the craze for this one name is just unbelievable. JanaNayagan
Ahimsa Entertainment (ahimsafilms) July 10, 2026
बता दें कि 'जन नायकन' को जनवरी में रिलीज होना था, लेकिन CBFC से सर्टिफिकेशन न मिलने की वजह से इसकी रिलीज में काफी देर हो गई. एक जांच समिति के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद फिल्म को समीक्षा समिति के पास भेजा गया. आखिरकार फिल्म को 7 महीने बाद सर्टिफिकेट मिल गया, हालांकि फिल्म में कई कट और बदलाव करने पड़े.
बता दें कि प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शंस ने शनिवार को कन्फर्म किया कि CBFC ने 'जन नायकन' को 'A' सर्टिफिकेट दिया है. उन्होंने घोषणा करते हुए लिखा, 'जल्द ही थिएटर में मिलते हैं दोस्तों. जो फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो गया. यह विजय की आखिरी फिल्म होगी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म.'