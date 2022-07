85 फीट की ढलान पर मौत का सामना, ठंड से नीले पड़े होंठ, पैसे बचाने के लिए नो हीटर रूम..ऐसी थी Janhvi-Sara की केदारनाथ यात्रा

Janhvi Kapoor and Sara Ali Khan on Their Kedarnath Trip: करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में पहुंचीं सारा और जाह्नवी ने अपनी केदरनाथ ट्रिप के बारे में बताया कि ये ट्रिप उन्हें हमेशा याद रहेगी क्योंकि इस दौरान उनका सामना मौत से हुआ जिसे उन्होंने बेहद करीब से देखा.