Good Luck Jerry TRAILER OUT: ड्रग डीलर के रोल में जंच रहीं Janhvi Kapoor, खूब एंटरटेनिंग है ट्रेलर

Janhvi Kapoor's Good Luck Jerry TRAILER OUT: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुड लक जेरी' (Good Luck Jerry TRAILER OUT) की रिलीज के लिए तैयार हैं. फिल्म में वो एक निडर ड्रग डीलर की भूमिका निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है जो काफी प्रभावशाली लग रहा है. ट्रेलर में जान्हवी को अपने परिवार के लिए एक निडर ड्रग डीलर बनते देखा जा सकता है. वह अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए ड्रग तस्करी के कारोबार में कदम रखती है. फैंस को 'गुड लक जेरी' (Good Luck Jerry TRAILER OUT) का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है.

दमदार है ट्रेलर

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रेलर को शेयर करते हुए जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने लिखा, 'आखिरकार! मिलिए जेरी से और याद रखिये हम जितने दिखते हैं, उतने हैं नहीं #GoodLuckJerry स्ट्रीमिंग 29 जुलाई से @disneyplushotstar #TrailerOutNow.' ट्रेलर में दीपक डोबरियाल, मीता वशिष्ठ और सुशांत सिंह भी दिखाई दे रहे हैं. आप भी देखें 'गुड लक जेरी' का शानदार ट्रेलर.

पहले नहीं देखा होगा ये रूप

जान्हवी कपूर को इससे पहले कभी ऐसे एक्शन से भरपूर अवतार में फैंस ने नहीं देखा है. इसी वजह से फैंस 'गुड लक जेरी' के ट्रेलर को खूब पसंद कर रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए फिल्म के ट्रेलर और जान्हवी के काम की तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म को सिद्धार्थ सेन ने डायरेक्ट किया है. 'गुड लक जेरी' तमिल फिल्म 'कोलामावु कोकिला' की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. ये फिल्म 29 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसके अलावा, जान्हवी अपने पिता बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म 'मिली, मिस्टर एंड मिसेज माही' में राजकुमार राव के साथ दिखाई देंगी.

