/सेक्सुअल असॉल्ट के बराबर... AI-मॉर्फ्ड वीडियो विवाद में जान्हवी कपूर का करारा जवाब, जूनियर NTR का शुक्रिया अदा कर कही यह बात

Janhvi Kapoor AI Chuttamalle Morphed Video: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के सुपरहीट गाने 'चुट्टामल्ले' में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के लुक्स को AI की मदद से मॉर्फ करके एक बेहद आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. इस घटिया हरकत के बाद पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया है. अब खुद जान्हवी कपूर ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक लंबी-चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपनी भड़ास निकाली है.
जान्हवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट शेयर किया है. उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस क्रिमिनल मिसयूज पर सख्त नाराजगी जताई और लिखा कि बिना इजाजत किसी महिला की बॉडी और इमेज के साथ खिलवाड़ करना किसी सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन शोषण से कम नहीं है. जान्हवी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की लगभग हर एक्ट्रेस ने कभी न कभी इस तरह की प्रताड़ना झेली है. इतना ही नहीं, आजकल हर जगह आम महिलाएं भी इस घटिया टेक्नोलॉजी का शिकार हो रही हैं.
जान्हवी कपूर ने अपनी पोस्ट में यूथ और समाज को कंसेंट यानी सहमति का सही मतलब समझाया. उन्होंने लिखा, "किसी महिला की बॉडी, उसकी पसंद और उसकी रिस्पेक्ट करना इंसानियत का सबसे बेसिक रूल है. लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं. अगर कोई महिला लगातार पांच दिन किसी बात के लिए 'हां' कहती है और छठे दिन 'ना' बोल देती है, तो उस 'ना' का सम्मान होना चाहिए."
अपने गुस्से को जाहिर करते हुए जान्हवी ने आगे लिखा कि अगर कोई महिला मिनीस्कर्ट पहनती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को उसके स्कर्ट के नीचे कैमरा लगाने या उसकी बॉडी का गलत एंगल से वीडियो बनाने की इजाजत मिल गई है. एक महिला किस चीज में कम्फर्टेबल है, अपनी बाउंड्री कहां खींचती है और अपनी बॉडी का क्या करती है, यह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसका अपना फैसला है.
एक्ट्रेस ने इस बात पर चिंता जताई कि महिलाओं को पहले से ही असली दुनिया में अपनी सेफ्टी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. अब यह खतरा डिजिटल दुनिया में भी फैल गया है. जान्हवी ने लिखा कि यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तक सीमित नहीं है. यह इस बात को दिखाता है कि एक महिला होने के नाते हमें हर दिन अपनी सेफ्टी और बाउंड्रीज के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है. डिजिटल स्पेस में अब यह डर और भी ज्यादा बढ़ गया है.
इस मुश्किल वक्त में साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर जान्हवी के सपोर्ट में सबसे आगे आए और उन्होंने AI के गलत इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा की. इस पर जान्हवी ने जूनियर एनटीआर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "जब एनटीआर सर जैसे बड़े स्टार, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, ऐसी किसी बात पर स्टैंड लेते हैं जो सीधे उनसे जुड़ी नहीं है, तो इससे हर उस औरत को हिम्मत मिलती है जिसने कभी न कभी ऐसी हरकत झेली है." इसके अलावा जान्हवी ने चिरंजीवी, विजय देवराकोंडा और खुशबू सुंदर का भी आभार जताया जिन्होंने इस सोच के खिलाफ आवाज उठाई.
अपनी पोस्ट के आखिर में जान्हवी ने इस घटिया सोच वाले लोगों से तीखा सवाल पूछा. उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस तरह के हैरेसमेंट में शामिल होते हैं, वे खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे. क्या किसी महिला के लिए सिर्फ यह मांग करना बहुत ज्यादा है कि उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए? उसकी बॉडी, उसकी इमेज, उसकी बाउंड्रीज और उसकी पसंद सिर्फ उसकी है." बता दें कि जून 2024 में आए गाने 'चुट्टामल्ले' को अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया था और इसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन AI के इस मिसयूज ने अब प्राइवेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.