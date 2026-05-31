मां श्रीदेवी को याद कर रोईं जाह्नवी कपूर, बोलीं- 'वो हमें फोन करके रोती रहती थीं…’

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में मां श्रीदेवी को याद कर भावुक हो गईं. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपनी मां को सपने में अक्सर देखा करती हैं और फिल्म ‘पेड्डी’ के सेट पर और तिरुपति में उन्हें सबसे ज्यादा महसूस किया है.
Trending Photos
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर जल्द ही राम चरण तेजा के साथ तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' में नजर आएंगी, जिसके रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं फिल्म के एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी को याद करते हुए उनकी विरासत, परिवार और स्टारडम के बारे में खुलकर बात की. जाह्नवी ने श्रीदेवी के साथ बड़े होने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए स्वीकार किया कि वो पहले से जानती थीं कि उनकी मां एक पॉपुलर सेलिब्रेटी थीं, लेकिन उस समय उन्हें उनकी स्टारडम के बारे में पूरी तरह से नहीं पाता था.
मां के स्टारडम को पहले नहीं जानती थीं जाह्नवी
इस इंटरव्यू में जब जाह्नवी कपूर से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगा कि वो एक सुपरस्टार के साथ रह रही हैं, तो जाह्नवी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरह अनजान थी, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बनी रही. उन्होंने जो कुछ भी किया था... वो स्वभाव से शर्मीली थीं. उन्होंने 4 साल की उम्र से एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए जब उन्होंने शादी के बाद परिवारिक जीवन अपनाने का फैसला किया, तो वो चाहती थीं कि ये पूरी तरह से अलग हो.’
हर काम को पूरी मेहनत से करती थीं श्रीदेवी
जाह्नवी ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि लाइफ के जिस भी पार्ट को वो चुनती थीं, उसमें पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देती थीं. ये उनकी एक ऐसी खूबी थी जिसकी वो दिल से तारीफ करती थीं. उन्होंने आगे कहा, ‘ये मेरी मां का वो हिस्सा था जिसकी मैं सबसे ज्यादा तारीफ करती थी कि अगर वो कुछ करने का फैसला करती थीं, तो वो पूरी तरह से उसी में लग जाती थीं.
‘वो एक अच्छी पत्नी और मां थीं’
जाह्नवी ने कहा कि ‘फैमिली की ओर भी उनका यही नजरिया था, वो अपने आप को दरकिनार कर देती थीं और अपने करियर के उस हिस्से को पीछे छोड़कर एक मां और पत्नी के रूप में अपने ड्यूटी पर पूरी तरह ध्यान देती थीं. यही वो माहौल था जिसे मैं सबसे पहले जान पाई थी, जब तक कि हम बड़े नहीं हो गए और वो अपने करियर में वापस नहीं लौट गईं.’
इस कारण से फोन कर रोती थीं श्रीदेवी
जाह्नवी ने बताया कि ‘मां फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' की शूटिंग के दौरान अपनी बेटियों की गर्मियों की छुट्टियों के हिसाब से शूटिंग की प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रही थीं. लेकिन न्यूयॉर्क में शेड्यूल की प्रॉब्लम के कारण वो बोनी कपूर और खुशी कपूर के बर्थडे में शामिल नहीं हो पाईं. इस वजह से वो एक हफ्ते तक हर दिन पैक-अप के बाद हमें फोन करके रोती रहती थीं. आप सोच भी नहीं सकते कि एक सुपरस्टार होने के बावजूद उनके लिए सबसे जरूरी बात अपने बच्चों का जन्मदिन भूल जाने का दुख था.’
चिरंजीवी-श्रीदेवी बिल्कुल एक जैसे
जाह्नवी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' के बारे में भी बात की, जिसमें वो राम चरण के साथ मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म फैंस के लिए काफी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि राम चरण के पिता चिरंजीवी और जाह्नवी की मां श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें ब्लॉकबस्टर 'जगदेका वीरूदु अथिलोक सुंदरी' भी शामिल है. जाह्नवी ने कहा, ‘ये बहुत मिलती-जुलती लगती है. जब भी मैं सर (राम चरण) को चिरंजीवी सर के बारे में बात करते सुनती हूं और जब मैं मां को याद करती हूं, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत मिलती-जुलती थी. डिसिप्लिन, मेहनत और ईमानदारी के मामले में वो एक जैसे लगते हैं.’
जाह्नवी ने मां को याद कर कहा, ‘मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा. अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं कहूंगी कि मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रही हूं. लेकिन ये बहुत अजीब है, कभी-कभी मुझे ऐसे सपने आते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि वो कहीं घूमने गई है और वापस आ रही हैं मेरे सपने में, वो हकीकत होती है.’
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.