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कंधे पर ढोल टांगकर जमकर नाचीं जाह्नवी कपूर, साथ में दिखे शिखर पहाड़िया; वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

Janhvi Kapoor Dhol Dance Video: बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. शादी के बाद शानदार कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया गया. इस महफिल में जाह्नवी कपूर ने कंधे पर ढोल टांगकर उसे जमकर बजाया और दिल खोलकर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 09, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:03 AM IST
कंधे पर ढोल टांगकर जमकर नाचीं जाह्नवी कपूर, साथ में दिखे शिखर पहाड़िया; वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका
Image Credit: गले में ढोल लटकाए जमकर नाचीं जाह्नवी कपूरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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