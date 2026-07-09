/कंधे पर ढोल टांगकर जमकर नाचीं जाह्नवी कपूर, साथ में दिखे शिखर पहाड़िया; वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

Janhvi Kapoor Dhol Dance Video: कपूर परिवार में इन दिनों जश्न का माहौल है. अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को रोहन ठक्कर के साथ शादी की और शादी के बाद हुई कॉकटेल पार्टी के वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. बॉलीवुड की तमाम हस्तियां इस समारोह में पहुंचीं. रेखा से लेकर आलिया भट्ट तक कई सितारों की तस्वीरें सामने आई थीं. उन सभी के बीच अंशुला की बहन जाह्नवी कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस दिल खोलकर नाचती नजर आ रही हैं.
अंशुला कपूर की शादी का जश्न किसी फिल्म से कम नहीं रहा. भाई और पिता के साथ इमोशनल एंट्री से लेकर शानदार कॉकटेल पार्टी तक, इस शादी की कई बातें सबसे बड़ी हाईलाइट रहीं. एक वीडियो में जाह्नवी के गले में ढोल देखा गया, जिसे बजाते हुए एक्ट्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं.
दुल्हन की बहन होने के नाते जाह्नवी कपूर का ऐसे नाचना तो बनता है. एक्ट्रेस का यह धाकड़ वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इस फंक्शन में बाकी सभी लोग भी जमकर इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाह्नवी कपूर पार्टी की जान बन गईं.
इस वीडियो में जाह्नवी कपूर गले में ढोल टांगकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से बजाती नजर आ रही हैं और उसकी धुन पर झूमती दिख रही हैं. जाह्नवी ने खूबसूरत नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जबकि इससे पहले वाले फंक्शन में उन्होंने कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी. इस वीडियो में जाह्नवी के साथ उनके ब्वॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी नजर आ रहे हैं, जो ढोल की बीट्स पर थिरकते दिख रहे हैं.
जाह्नवी कपूर के अलावा इन वीडियोज में ओरी भी पूरे मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं, जो ढोल की धुन पर जमकर नाचते हुए दिख रहे हैं. यह नजारा देखकर ढोल बजाने वाला शख्स भी हैरान रह गया. यह तस्वीर ढोल बजाने वाले शख्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर आई, जिसमें एक्ट्रेस जाह्नवी भी उनके साथ पोज देती दिख रही हैं.