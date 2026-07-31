सालों बाद साथ दिखे ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर, रीयूनियन ने फैंस को दिलाई 'धड़क' की याद; बोले- हैप्पी एंडिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपनी पहली फिल्म के को-स्टार एक्टर ईशान खट्टर के साथ एक फोटो शेयर किया है. वहीं, एक जैसे लुक में ईशान खट्टर ने भी एक दूसरी तस्वीर साझा की है. फोटो शेयर करते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वहीं, फैंस इसे देखकर 'धड़क' का रीयूनियन बता रहे हैं.
वहीं, इस पोस्ट के फैंस इस बात कि भू उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आने वाले प्रोजेक्ट में एक बार फिर जाह्नवी और ईशान की जोड़ी दिखेगी. साथ ही ये पोस्ट किसी फिल्म से नहीं बल्कि किसी विज्ञापन से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, अभी तक ईशान और जाह्नवी में से किसी ने भी इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया है.
इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे उम्मीद थी कि तुम कम परेशान करने वाले हो गए होगे.' जबकि ईशान ने अपनी पोस्ट में बेहद इमोशनल कैप्शन लिखा है. एक्टर ने लिखा, 'कुछ रीयूनियन ऐसा एहसास दिलाते हैं कि जैसे समय बीता ही नहीं है.'
शेयर हुईं इस फोटोज में ईशान आइवरी पगड़ी के साथ मैचिंग शेरवानी में नजर आ रहे हैं. वहीं, जाह्नवी हैवी कढ़ाई वाला मैरून लहंगे पहना है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने हैवी स्टेटमेंट ज्वेलरी को भी कैरी किया है. देखने से ये एक ब्राइडल शूट लग रहा है. दोनों ही इस लुक बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं. फोटो में दोनों एक सीढ़ी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ भी पकड़ा है और तस्वीर के लिए पोज दे रहे हैं.
इन फोटोज को देखकर फैंस इसे 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़क' का रीयूनियन बता रहे हैं. बता दें कि ये दोनों की डेब्यू फिल्म थी, इसमें उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई थी.
धड़क साउथ फिल्म 'सैराट' का हिंदी रीमेक थी, शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस, जी स्टूडियोज और क्लाउड 9 पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था. यह रोमांटिक ड्रामा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही.
इस फिल्म में जाह्नवी और ईशान की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था. इतना ही नहीं, पहली ही फिल्म से ये साल की सबसे चर्चित फ्रेश ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में शुमार थे. आठ साल बाद भी उनकी ये दोस्ती बरकरार है. दोनों अक्सर किसी इवेंट्स तो कभी किसी पब्लिक अपीयरेंस में साथ नजर आते हैं.
ईशान खट्टर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' में नजर आए थे. इसमें जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा भी थे. बचपन के दो दोस्तों की कहानी पर बनी ये फिल्म चंदन (विशाल जेठवा) और शोएब (ईशान खट्टर) के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दिखाया गया है कि दोनों पुलिस सेवा परीक्षा पास करने और बेहतर जीवन जीने का सपना देखते हैं.
इस फिल्म को 98वें ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में शामिल किया गया है. फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित 'अन सर्टेन रिगार्ड' खंड में भी जगह मिली थी, जिससे इसे वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल हुई.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)