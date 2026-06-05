राम चरण की ‘पेड्डी’ में हुई जान्हवी कपूर की ‘बेइज्जती’? एक्ट्रेस के एक ‘लाइक’ से सोशल मीडिया पर मचा बवाल, आखिर क्या है ये माजरा

Janhvi Kapoor Movie Peddi: साउथ सुपरस्टार राम चरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर की नई स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई है. फिल्म को देखने के बाद फैंस इसके मेकर्स से काफी नाराज नजर आ रहे हैं. दरअसल, फिल्म में जान्हवी कपूर ने ‘अचियम्मा’ का किरदार निभाया है. फैंस का आरोप है कि फिल्म में जान्हवी को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है. पूरी फिल्म में कैमरे का फोकस केवल उनके शरीर पर ही रखा गया है, जो देखने में बहुत अजीब लगता है.

विवाद केवल यहीं खत्म नहीं होता. फिल्म के एक सीन में तो हीरो राम चरण का किरदार ‘पेड्डी’ जान्हवी कपूर के साथ मारपीट और बदतमीजी करता हुआ भी नजर आता है. इस सीन को देखकर सिनेमाघरों में बैठे दर्शक सन्न रह गए. सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस बात पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को फिल्म में सिर्फ एक शोपीस की तरह इस्तेमाल किया गया है. लोगों का कहना है कि मेकर्स ने जान्हवी के टैलेंट का अपमान किया है, जिसके कई पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं.

जान्हवी कपूर के ‘लाइक’ ने बढ़ाई हलचल

खबरों की मानें तो इस पूरे विवाद से जान्हवी खुद काफी परेशान हैं. आजकल सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें एक यूजर ने फिल्म के मेकर्स की क्लास लगा दी है. यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये इतिहास में किसी भी एक्ट्रेस का अब तक का ‘सबसे एक्सपेंसिव डिसरिस्पेक्ट’ है. सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पोस्ट को खुद जान्हवी कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से लाइक किया है. इसके बाद से ही इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

जैसे ही फैंस ने जान्हवी कपूर के इस 'लाइक' को देखा, सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. हालांकि, बात बढ़ने पर जान्हवी ने तुरंत उस पोस्ट से अपना 'लाइक' हटा भी लिया. लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था और सतर्क लोग उस पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके थे. इतना ही नहीं, एक जाने-माने मीडिया हाउस ने भी अपनी खबर में इस बात को सही बताया. उन्होंने साफ किया कि जान्हवी ने पहले उस पोस्ट को 'लाइक' किया था और बाद में उसे वहां से हटा दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

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मेकर्स पर लगे गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में फिल्म मेकर्स पर भी गंभीर आरोप लगे हैं. अक्सर लोग बोल्ड रोल के लिए एक्ट्रेसेस को दोष देते हैं, पर असलियत अलग है. खबरों के मुताबिक, जान्हवी ने फिल्म की एडिटिंग के दौरान ही कुछ ऑब्जेक्शनल सीन्स पर विरोध जताया था. उन्होंने मेकर्स से साफ लहजे में कहा था, ‘इन सीन्स को फिल्म से पूरी तरह हटा दिया जाए, क्योंकि मैं खुद को पर्दे पर इस तरह नहीं दिखाना चाहती’. इसके बावजूद उनके विरोध को अनदेखा किया गया, जिससे अब मेकर्स पर सवाल उठ रहे हैं.

पोस्ट के मुताबिक, जान्हवी ने शूटिंग के वक्त एक प्रोफेशनल की तरह अपनी सीमाएं तय की थीं. मगर डायरेक्टर ने उनकी एक न सुनी और एक्ट्रेस की सहमति से ज्यादा फिल्म की कमाई को जरूरी समझा. डायरेक्टर ने जान्हवी की बात को पूरी तरह अनदेखा करते हुए उन सारे सीन्स को फिल्म में वैसे ही रख दिया. इस बात का पता चलते ही लोग सोशल मीडिया पर मेकर्स को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. लोगों का कहना है कि कमाई के चक्कर में एक्ट्रेस की मर्जी को नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है.

Enti appude plate tippesinattu undi pic.twitter.com/WUWFLjEmyK — MM. (@imcharanro) June 4, 2026

राम चरण की ‘पेड्डी’ का बॉक्स ऑफिस हाल

अगर फिल्म की बात करें, तो राम चरण की ये फिल्म एक बड़े बजट की कमर्शियल ड्रामा है. इसे साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बनाया है जो अपनी एक्शन और इमोशनल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म को करीब 300 से 350 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ तैयार किया गया है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स और कमाल के विजुअल्स हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी इम्प्रेस भी हुए हैं. फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं.

ये फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो तमाम मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाता है. कहानी में खेल और समाज के संघर्ष को बहुत शानदार तरीके से पेश किया गया है. दर्शकों के बीच इसका क्रेज इतना जबरदस्त था कि इसने पहले ही दिन करीब 70 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग की. हालांकि, इस शानदार कमाई के बीच जान्हवी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. वहीं, ये विवाद लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.