गणपति पंडाल में डरी-सहमी सी नजर आईं जान्हवी कपूर, चुटकियों में गायब हुआ चेहरे का चमकता नूर, VIDEO देख फैंस बोले- ‘आम औरत...’
गणपति पंडाल में डरी-सहमी सी नजर आईं जान्हवी कपूर, चुटकियों में गायब हुआ चेहरे का चमकता नूर, VIDEO देख फैंस बोले- ‘आम औरत...’

Janhvi Kapoor: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जाह्नवी कपूर के चेहरे का चमकता नूर गायब नजर आ रहा है. उनके चेहरे हर डर और अनकंफर्टेबलनेस साफ नजर आ रही है, जिसको देखने के बाद फैंस के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:06 AM IST
गणपति पंडाल में डरी-सहमी से नजर आईं जान्हवी कपूर
गणपति पंडाल में डरी-सहमी से नजर आईं जान्हवी कपूर

Janhvi Kapoor Crowd Fear: हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘परम सुंदरी’ के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. इसी बीच दोनों लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. खास बात ये रही कि दोनों नंगे पांव चलकर बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस के ढेरो रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जाह्नवी कपूर के चेहरे के डर ने खींचा. 

वायरल वीडियो में जाह्नवी भीड़ में काफी डर हुई और अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस लाल रंग की साड़ी, बंधे हुए बालों के साथ मराठी नथ पहने नजर आईं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जाह्नवी भीड़ के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थीं. उनके चेहरे पर डर झलक रहा था. उनके साथ वीडियो में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल शांत और नॉर्मल नजर आ रहे थे. ये वीडियो रेडिट पर भी पोस्ट किया गया है. 

Why come in crowded places if its inevitably uncomfortable?
byu/One-Collection1418 inBollyBlindsNGossip

वायरल हुआ जाह्नवी का वीडियो

इस वीडियो पर लोग अपनी तरह-तरह की राय दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ये स्थिति किसी भी महिला के लिए अनकंफर्टेबल और डरावनी हो सकती है, खासकर जब भीड़ बहुत ज्यादा हो. एक यूजर ने लिखा, 'कोई भी महिला ऐसे हालात में डर और असुरक्षित महसूस करेगी. जब सामने कुछ साफ दिखाई नहीं देता और लोग धक्का देते रहते हैं तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं'. दूसरे ने कहा, 'ये बात प्रिविलेज से जुड़ी नहीं है बल्कि सुरक्षा से जुड़ी है. भीड़ में महिलाएं हमेशा गलत हरकतों का डर महसूस करती हैं'.

वीडियो देख फैंस को हुई चिंता 

एक और यूजर ने लिखा, 'ये सिर्फ सेलिब्रिटी वाली बात नहीं है, बल्कि हर महिला का एक्सपीरिंयस है. भीड़ में अक्सर लोग गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. इसलिए जाह्नवी का डर और असहज होना बिलकुल नॉर्मल है'. वहीं एक शख्स ने लिखा, 'मर्द होते हुए भी मैं उनकी बेचैनी देख पा रहा हूं. ये एक्टिंग नहीं लग रहा, बल्कि सच में उनकी चिंता साफ नजर आती है'. कई कमेंट्स में लोग जाह्नवी की हालत को लेकर चिंता जताते दिखे. किसी ने लिखा, 'बेचारी लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी'. 

फैंस ने सिक्योरिटी पर उठाए सवाल

किसी ने लिखा, 'मैं इनका फैन नहीं हूं लेकिन उनको ऐसे देखकर दुख हो रहा है'. वहीं दूसरे ने लिखा, 'इतनी बड़ी भीड़ में बिना सुरक्षा व्यवस्था के उन्हें लाना बहुत गलत फैसला था. आयोजकों और पीआर टीम को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी'. जाह्नवी कपूर का ये वीडियो महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ गया है. सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने लिखा कि उन्होंने भीड़ में इसी तरह की परेशानी झेली है. फैंस ने जाह्नवी को ढेर सारा प्यार और हिम्मत दी. 

