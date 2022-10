Janhvi Kapoor: बिना मेकअप इठलाते हुए नजर आईं जाह्नवी कपूर, लेकिन सूरत का हाल देख लोगों ने कर दिया ट्रोल

Janhvi Kapoor No Makeup Photos: बॉलीवुड की कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिन्हें आप बिना मेकअप के भी देख लेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितनी खूबसूरत हैं और कई एकट्रेसेस तो ऐसी हैं, जिनका बिना मेकअप लुक उनपर कुछ ज्यादा नहीं सुहाता. हाल ही में एक्ट्रेस और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor No Makeup Look) की कुछ बिना मेकअप फोटोज सामने आई हैं. इन फोटोज में जाह्नवी का लुक देखकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया. हालांकि, एक्ट्रेस ने काफी प्यारा सूट पहना हुआ था लेकिन लगता है ट्रोलर्स की निगाहें जाह्नवी के नो मेकअप लुक पर ही अटक रहीं.

बिना मेकअप जाह्नवी

जाह्नवी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर उनके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं. हाल ही में जाह्नवी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल जाह्नवी को दिवाली के मौके पर मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था. इस दौरान एक्ट्रेस न मेकअप लुक में नजर आईं. हालांकि जाह्नवी अब इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. वो एक रेस्तरां से बाहर निकल रही हैं.

एक्ट्रेस का लुक

एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने हाथ में कॉफी ले रखी है, साथ ही उन्होंने हाथ में एक बैग भी ले रखा है. पिंक कलर के सूट के साथ जाह्नवी कपूर ने अपने बालों को खुला रखा हुआ है. कुछ लोगों को जाह्नवी की सादगी जहां लोगों को पसंद आ रही है तो वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस को उनके नो मेकअप लुक के लिए ट्रोल भी कर रहे हैं.

जाह्नवी की आने वाली फिल्में

जाह्नवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्ट्रेस राजकुमार राव के साथ फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' में नजर आने वाले हैं. दिवाली के मौके पर जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' की अनाउंसमेंट हुई है. इसके अलावा एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिली' भी जल्द ही रिलीज होने वाली है. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें एक्ट्रेस के लुक को देखकर हर कोई हैरान रह गया था. मथुकुट्टी जेवियर द्वारा निर्देशित जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिली' को बोनी कपूर ने डायरेक्ट किया है. बोनी कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म इसी साल 4 नवंबर को रिलीज होगी.

