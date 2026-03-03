'बलि का बकरा बनाए जाते हैं सेलेब्स', भाई अर्जुन कपूर को ट्रोल होता देख दुखी जाह्नवी कपूर, बोलीं- '5 मिनट से ज्यादा दिमाग में मत रखो'

Janhvi Kapoor On Arjun Kapoor Trolling: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर मिलने वाली ट्रोलिंग पर अपने विचार रखे. हसीना ने कहा कि वह इसे एक व्यावहारिक नजरिए से देखती हैं. उनके मुताबिक, सेलेब्स पर कंटेंट बनाने वाले कई लोग अक्सर व्यूज के पीछे भागते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल 'क्लिकबेट' के लिए करते हैं.
Trending Photos
Janhvi Kapoor On Arjun Kapoor Trolling: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का उनका भाई अर्जुन कपूर के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है. एक्ट्रेस को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके भाई अर्जुन इससे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. अर्जुन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग से प्रभावित है. वे कई महीनों से इंटरनेट पर मजाक का विषय बने हुए हैं. इस बारे में जाह्नवी कपूर ने हाल ही में एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की.
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर मिलने वाली आलोचना के बारे में बात की और अपने विचार रखे. एक्ट्रेस ने कहा कि वह इसे एक व्यावहारिक नजरिए से लेती हैं. उनका मानना है कि सेलेब्स के बारे में कंटेंट बनाने वाले लोग अक्सर व्यूज पाने के पीछे भागते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल 'क्लिकबेट' के लिए करते हैं ताकि एंगेजमेंट बढ़े. साथ ही एक्ट्रेस ने समझाया कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने ट्रोलिंग को पर्सनली लेना बंद कर दिया.
जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर चलने वाले पेड पॉजिटिव-नेगेटिव पीआर गेम के बारे में कहा कि वह इन बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देतीं. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जब यह 'बुलिंग' और 'हैरेसमेंट' तक पहुंच जाती है, तो यह दुख पहुंचा सकती है. जैसा कि उन्होंने अपने भाई अर्जुन कपूर के साथ होते देखा है.
जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने अर्जुन को किस तरह की बुलिंग का सामना करते देखा है और कहा 'सब लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है. हर कोई घर चलाने की कोशिश कर रहा हैं. आपको लेन-देन वाला होना चाहिए, कुछ भी इतना गहरा नहीं है. इस बारे में पांच मिनट से ज्यादा अपने दिमाग को व्यस्त रखना बेवकूफी है. बेशक, गलत समझे जाने पर दुख होता है या जब यह बुलिंग और हैरेसमेंट में बदल जाता है. जैसा मैंने कभी-कभी अपने भाई के साथ होते देखा है और इस तरह के व्यवहार का कोई बहाना नहीं है. नेगेटिविटी नेगेटिविटी को बढ़ाती है और आपको बस खुद को इससे दूर करना है.'
पिछले कुछ महीनों में कई यूजर्स ने नोटिस किया है कि अर्जुन कपूर के इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी एक्टिंग और फिल्मों को लेकर नेगेटिव कमेंट्स से भरे हुए थे. हाल ही में अर्जुन ने अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर एक इमोशनल नोट लिखा था. उन्होंने लिखा कि आजकल जिंदगी उनके साथ 'क्रूर' हो गई है, लेकिन वह ठीक हो जाएंगे. इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने कमेंट किया कि एक्टर के लिए हेट और ट्रोल कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.