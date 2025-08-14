मां श्रीदेवी को याद कर इमोशनल हुईं जाह्नवी कपूर, इंस्टाग्राम पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें

Janhvi Kapoor Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपनी मां श्रीदेवी को याद किया है. दिवंगत एक्ट्रेस के जन्मदिन पर जाह्नवी कपूर ने एक पोस्ट शेयर किया, जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में तेजी से वायरल हो रहा है. जाह्नवी कपूर ने इस पोस्ट के जरिए अपनी मां श्रीदेवी को श्रद्धाजंलि दी है.
Trending Photos
मां और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है. यह एक ऐसा बंधन है जो समय, दूरी और जीवन की सीमाओं से परे जाकर भी अपना असर बनाए रखता है. अभिनेत्री जान्हवी कपूर और उनकी मां, दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी के बीच भी ऐसा ही एक अनमोल रिश्ता था, जिसकी झलक हाल ही में जान्हवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दिखाई. जान्हवी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने बचपन की कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह अपनी मां के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं.
देखें UNSEEN PHOTOS
पहली तस्वीर में नन्हीं जान्हवी को श्रीदेवी ने अपनी गोद में उठाया हुआ है, और पिता बोनी कपूर उनके साथ खड़े हैं. बोनी का एक हाथ श्रीदेवी के कंधे पर है, और दूसरा हाथ जान्हवी के छोटे से हाथ को थामे हुए है. वहीं एक तस्वीर में जान्हवी थोड़ी बड़ी दिख रही हैं, जहां श्रीदेवी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है और जान्हवी ने स्काई ब्लू फ्रॉक. कैमरे की ओर दोनों शानदार पोज दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें: शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, दिखाई डैमज की तस्वीर; कहा-कुछ भी हो सकता था
इसके अलावा, एक अन्य फोटो एक फैमिली पोर्ट्रेट है, जिसमें जान्हवी किशोरावस्था में नजर आ रही हैं, साथ में श्रीदेवी, बोनी कपूर और छोटी बहन खुशी भी मौजूद हैं. इन तस्वीरों के साथ जान्हवी ने एक भावुक कैप्शन लिखा, "हर कदम पर मां का नाम दिल में लिए चलती हूं.''
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट
इस पोस्ट पर कई फैंस और दोस्तों ने कमेंट्स किए. शनाया कपूर ने कमेंट्स में हार्ट इमोजी भेजा. वहीं एक फैन ने जान्हवी की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिखा, "तस्वीरों में जो ममता है, वो शब्दों से बयां नहीं हो सकती."दूसरे फैन ने लिखा, "आप में श्रीदेवी जी की छवि दिखती है." एक अन्य फैन ने एक्ट्रेस की ताकत की सराहना करते हुए लिखा, ''आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जान्हवी, आपकी मां आप पर गर्व कर रही होंगी.''
ये भी पढ़ें: 'हीरो रात में आने के लिए मजबूर करते थे', 48 साल की इस हसीना से होती थी गंदी डिमांड; पहली ही फिल्म में भर-भरकर दिए थे बोल्ड सीन
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.