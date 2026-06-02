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Hindi Newsबॉलीवुडराम चरण को देखते ही फैन ने खोया आपा, जाह्नवी कपूर के पास पहुंचते ही मचा हड़कंप, घबराईं एक्ट्रेस- Video Viral

राम चरण को देखते ही फैन ने खोया आपा, जाह्नवी कपूर के पास पहुंचते ही मचा हड़कंप, घबराईं एक्ट्रेस- Video Viral

Janhvi Kapoor Shocking Video Viral: ‘पेड्डी’ के प्रमोशनल इवेंट में राम चरण से मिलने के लिए एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर सीधा उनके पास पहुंच गया, जहां पास बैठीं जाह्नवी कपूर बुरी तरह घबरा गईं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:55 PM IST
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राम चरण को देखते ही फैन ने खोया आपा, जाह्नवी कपूर के पास पहुंचते ही मचा हड़कंप, घबराईं एक्ट्रेस- Video Viral

राम चरण और जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘पेड्डी' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं हाल ही में इस तेलुगु फिल्म के प्रमोशन इवेंट के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. ये इवेंट विजयवाड़ा में होस्ट किया गया था, जहां राम चरण, जाह्नवी कपूर और निर्देशक बुच्ची बाबू सना मौजूद थे. प्रमोशन के दौरान एक फैन काफी एक्साइटेड हो गया और वो सिक्योरिटी तोड़कर राम चरण से मिलने के लिए सीधा स्टेज पर दौड़कर आ गया और वो राम चरण के बगल में बैठीं जाह्नवी कपूर के बेहद करीब पहुंच गया. 

फैन को सीधा भागकर आते हुए देखकर एक्ट्रेस बुरी तरह घबरा गईं और भीड़ में दब गईं. वहीं फैन को देखते ही राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा और सिक्योरिटी टीम ने तुरंत सिचुएशन को संभाला और उसे बाहर कर दिया. मगर इस घटना का वीडियो मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

राम चरण के बॉडीगार्ड ने संभाली सिचुएशन
‘पेड्डी’ के इस वायरल वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक फैन, जिसका हेयरस्टाइल भी बिल्कुल अपने हीरो राम चरण जैसा था, एक्टर से मिलने के लिए तेजी से स्टेज पर दौड़ पड़ा और देखते ही देखते वो राम चरण के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे मिल पाता, सिक्योरिटी उसे रोक लेती है. इसी दौरान राम चरण के पर्सनल बॉडीगार्ड और एमएमए फाइटर केविन कुंटा तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और फैन को कंट्रोल कर कंधे पर रखते हुए स्टेज से नीचे ले जाते हैं. 

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घबरा गई थीं जाह्नवी कपूर 
इवेंट में होने वाली इस घटना के बीच जाह्नवी कपूर दब गईं और वो थोड़ी घबरा भी गईं. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अचानक बढ़ी भीड़ और सिक्योरिटी की हलचल के कारण वो पीछे हट जाती हैं. वहीं इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सिक्योरिटी तोड़ने वाले फैन को राम चरण से मिलने की इजाजत दी गई. 

राम चरण से मिलने के बाद उनका फैन काफी इमोशनल हो गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा. वहीं राम चरण ने बहुत ही शांत स्वभाव से उससे मुलाकात की. इस घटना के बाद राम चरण की सिक्योरिटी टीम और पर्सनल बॉडीगार्ड और एमएमए फाइटर केविन कुंटा की काफी तारीफ हुई.

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