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साउथ की क्वीन बनने जा रहीं जाह्नवी कपूर? ‘देवरा’-‘पेद्दी’ के बाद अब Netflix की इस तमिल सस्पेंस सीरीज में आएंगी नजर

Janhvi Kapoor South OTT Debut: जूनियर एनटीआर और राम चरण जैसे बड़े सितारों के साथ ‘देवरा’ और ‘पेद्दी’ में काम करने बाद अब जाह्नवी कपूर जल्द ही नेटफ्लिक्स की तमिल वेब सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू कर सकती हैं. चलिए बताते हैं उनके इस नए प्रोजेक्ट के बारे में और क्यों है ये इतना खास?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:19 PM IST
साउथ की क्वीन बनने जा रहीं जाह्नवी कपूर? ‘देवरा’-‘पेद्दी’ के बाद अब Netflix की इस तमिल सस्पेंस सीरीज में आएंगी नजर
Image Credit: Janhvi Kapoor South OTT Debut

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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