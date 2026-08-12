साउथ की क्वीन बनने जा रहीं जाह्नवी कपूर? ‘देवरा’-‘पेद्दी’ के बाद अब Netflix की इस तमिल सस्पेंस सीरीज में आएंगी नजर

बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकीं जाह्नवी कपूर अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से अपने कदम बढ़ा रही हैं. साल 2018 में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने लगातार बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. अब खबर आ रही है कि वह बड़े पर्दे के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाली हैं. साउथ में बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्में करने के बाद उनका ये फैसला फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग है. जान्हवी के इस कदम से उनके करियर को एक नया मोड़ मिल सकता है. लोग उनके इस नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
साउथ सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाने के बाद जाह्नवी अब डिजिटल स्पेस में कदम रखने जा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक नई वेब सीरीज के जरिए ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसे तमिल भाषा में बनाया जा रहा है और इसका नाम ‘कुरथी’ बताया जा रहा है. इस सीरीज का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर सरकुनम करने वाले हैं. हालांकि, सीरीज के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं. फिर भी फैंस जान्हवी के इस नए और अलग अंदाज को देखने के लिए अभी से काफी इंतजार कर रहे हैं.
2018 में ‘धड़क’ से फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने वाली जाह्नवी हाल ही में तेलुगु सुपरस्टार राम चरण के साथ फिल्म ‘पेद्दी’ में नजर आई थीं. ये एक एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसे 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म में राम चरण ने पेद्दी का किरदार निभाया था और जाह्नवी के किरदार का नाम अचियम्मा था. बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपये था. फिल्म ने दुनियाभर में 366 करोड़ की कमाई की थी. भारी बजट की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर उतनी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाई.
जाह्नवी कपूर के करियर में साउथ की फिल्मों का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है. ‘पेद्दी’ से पहले उन्होंने तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ ‘देवरा पार्ट 1’ में काम किया था, जहां उनके रोल को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद से ही साउथ के मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. जाह्नवी भी साउथ की अलग-अलग भाषाओं और बेहतरीन कहानियों का हिस्सा बनने में बहुत रुचि दिखा रही हैं. ओटीटी पर ‘कुरथी’ सीरीज के आने से उनके फैंस की गिनती साउथ की ऑडियंस के बीच भी और ज्यादा बढ़ने वाली है.
आने वाले दिनों में जाह्नवी कपूर कई बड़ी और दिलचस्प फिल्मों में नजर आने वाली हैं. साउथ प्रोजेक्ट्स के अलावा उनके पास बॉलीवुड की भी कुछ बड़ी फिल्में मौजूद हैं. वे बहुत जल्द ‘दोस्ताना 2’ और ‘लग जा गले’ जैसी हिंदी फिल्मों में काम करती हुई दिखाई देंगी. इसके साथ ही वे जूनियर एनटीआर के साथ ‘देवरा पार्ट 2’ में भी अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाएंगी. इन सब के अलावा उनके खाते में एक बिना नाम वाली हॉरर फिल्म भी शामिल है. जान्हवी का आने वाला समय काम के लिहाज से काफी बिजी और धमाकेदार रहने वाला है.
फिल्मों का यह चुनाव दिखाता है कि जान्हवी कपूर हर तरह के रोल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वे सिर्फ एक ही तरह के किरदार में बंधकर नहीं रहना चाहती हैं. एक तरफ जहां वे बड़े बजट की एक्शन और ड्रामा फिल्मों में काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वह हॉरर और ओटीटी सीरीज जैसे नए कंटेंट को भी चुन रही हैं. फैंस को भी उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि साउथ की इस नई ओटीटी सीरीज ‘कुरथी’ से वे ओटीटी ऑडियंस के दिलों पर कितना गहरा असर छोड़ पाती हैं.