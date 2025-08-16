Krishna Janmashtami 2025: सेलेब्स पर चढ़ा कृष्ण भक्ति का रंग, कोई पहुंचा मंदिर तो किसी ने दी बधाई, देखें PHOTO

Janmashtami 2025: दुनियाभर में 16 अगस्त को धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा हैं. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे तक कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है और फैंस को बधाई दी है तो कुछ सेलेब्स ने मंदिर में मत्था टेककर जन्माष्टमी सेलिब्रेट की.
Janmashtami 2025: दुनियाभर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा हैं. बॉलीवुड सितारे भी धूमधाम से भगवान कृष्ण को समर्पित ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, तो किसी ने सीधे मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए. करीना कपूर, माधुरी दीक्षित से लेकर कई सितारों ने अपने फैंस को जन्माष्टमी की बधाई दी है. चलिए आपको सेलेब्स के जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाते हैं.
मौनी रॉय पहुंचीं मंदिर
एक्ट्रेस मौनी रॉय जन्माष्टमी के पावन पर्व के दिन मंदिर पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस लाल रंग के सूट और हैवी झुमके में दिखी. उनका ये ट्रेडिशनल लुक फैंस को काफी पसंद आया. इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए मौनी रॉय ने लिखा 'राधे-राधे, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद'
अनुपम खेर ने फैंस को दी बधाई
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भगवान कृष्ण की तस्वीरों वाला एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के साथ उन्होंने प्यारा सा कैप्शन भी लिखा. अनुपम खेर ने लिखा 'आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई! जगत मुरारी जी आप सभी को सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें! जय श्री कृष्ण!'
माधुरी दीक्षित ने भी दी बधाई
बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित ने भी फैंस को जन्माष्टमी की बधाई दी. उन्होंने लिखा 'हैप्पी जन्माष्टमी. प्रेम, भक्ति और कृष्ण भगवान के दिव्य आर्शीवाद से भरपूर जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों बधाई. उनकी धुन आपके जीवन और हृदय में सामंजस्य लाए.'
क्यों मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्योहार
जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए काफी खास होता है, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था. जन्माष्टमी का त्योहार हिंदी चन्द्र-सौर कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है. इस दिन सेलेब्स से लेकर आम लोगों तक कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं.
