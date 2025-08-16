यशोमति मैया से बोले नंदलाला हो या बड़ा नटखट है..; जन्माष्टमी पर गाएं ये कृष्ण भजन; भक्तिमय होगा माहौल
Advertisement
trendingNow12883336
Hindi Newsबॉलीवुड

यशोमति मैया से बोले नंदलाला हो या बड़ा नटखट है..; जन्माष्टमी पर गाएं ये कृष्ण भजन; भक्तिमय होगा माहौल

Janmashtami Bollywood Playlist 2025 श्री कृष्ण पर बने हैं ढेरों गाने, जिनमें कान्हा की लीला और भक्ति का संगम दिखता है. इन गानों को जन्माष्टमी पर आप सुने बिना नहीं रह पाएंगे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यशोमति मैया से बोले नंदलाला हो या बड़ा नटखट है..; जन्माष्टमी पर गाएं ये कृष्ण भजन; भक्तिमय होगा माहौल

श्री कृष्ण की लीलाओं ने भक्तों के दिलों को मोहा है. कृष्ण भारतीय संस्कृति और भक्ति का अभिन्न हिस्सा हैं. भारतीय सिनेमा भी भगवान कृष्ण की महिमा से अछूता नहीं रहा है. भारतीय सिनेमा में भी गीतों के माध्यम से श्रीकृष्ण को केंद्रीय भूमिका में रखते हुए कई गीत याद आ जाते हैं. ‘यशोमति मइया से पूछे नंदलाला’ से लेकर आज के दौर के भक्ति-भजनों तक, बॉलीवुड ने कृष्ण की भक्ति, प्रेम और शरारतों को संगीतमय अंदाज में पेश किया है. इन गीतों में उनकी लीलाएं और भक्ति भाव का गहरा संगम देखने को मिलता है. 

चाहे वह राधा-कृष्ण का प्रेम हो, माखन चोरी की शरारतें हों या गीता का उपदेश, हर गीत कृष्ण की अनूठी छवि को उभारता है. श्री कृष्ण पर बने कुछ यादगार फिल्मी गीतों की यात्रा पर एक नजर डालते हैं.

'बड़ा नटखट है, ये कृष्ण कन्हैया': यह गाना फिल्म 'अमर प्रेम' का है. इस गीत को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सुरों से सजाया है. वहीं, इसके बोल आनंद बक्शी ने लिखे हैं. यह भजन बाल कृष्ण की शरारतों को दर्शाता है, जब वह अपनी मां यशोदा और वृंदावन के लोगों को अपनी लीलाओं से सताया करते थे और उन्हें प्यार भी करते थे.

 

'यशोमती मैया से बोले नंदलाला': 'सत्यम शिवम सुंदरम' फिल्म का यह गाना मां यशोदा और श्रीकृष्ण के प्यार भरे रिश्ते पर आधारित है. इसे लता मंगेशकर और मन्ना डे ने अपने सुरों से पिरोया है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है. वहीं इसके बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे हैं. इसमें दिखाया गया है कि कैसे कृष्ण भगवान अपने रंग के बारे में माता यशोदा से पूछते हैं.

'श्याम तेरी बंसी पुकारे': यह गाना फिल्म 'गीत गाता चल' का है. इसे आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह ने गाया है. वहीं, इसके लिरिक्स रविंद्र जैन ने लिखे हैं. 'यशोदा का नंदलाला': यह गाना भी यशोदा और श्रीकृष्ण के प्यार भरे रिश्ते को दर्शाता है. यह गाना फिल्म 'संजोग' का है; इसे गायिका लता मंगेशकर ने गाया है.

'वो किसना है': फिल्म 'किसना' के गाने में श्रीकृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का वर्णन किया गया है. गाने को सुखविंदर सिंह, एस. शैलजा और आयशा दरबार ने गाया है और इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

'मोहे पनघट पे': आइकॉनिक फिल्म 'मुगल-ए-आजम' के इस गाने को मधुबाला ने अपने डांस के साथ बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है. गाने को लता मंगेशकर ने गाया है और इसका डायरेक्शन नौशाद ने किया है. गाने में दिलीप कुमार, मधुबाला, मुराद, निगार सुल्तान, अजीत, दुर्गा खोटे, और पृथ्वीराज चौहान हैं.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Janmashtami

Trending news

VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के घर ED की छापेमारी
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
;