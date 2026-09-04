आज बच्चों को बनाएं राधा-कृष्ण, फोटो पर लगाएं ये 5 गाने; इंस्टाग्राम रील्स पर बरसेगी लाइक्स की बारिश

Janmashtami 2026 Latest Song For Post: आज जन्माष्टमी का पावन त्योहार आते ही चारों तरफ भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्साह चरम पर पहुंच गया है. घरों में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी और बच्चों को नन्हें कान्हा और राधा के रूप में सजाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं. हर कोई इस खास उत्सव को अपने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करने को तैयार है.
सोशल मीडिया पर भी इसका रंग जोरों से देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने बच्चों के मनमोहक रूपों की तस्वीरें और इंस्टाग्राम रील्स खूब शेयर कर रहे हैं. अगर आपने भी अपने बच्चे को राधा या कान्हा बनाया है, तो इन यादों को और भी शानदार बनाने के लिए आप इन 5 गानों पर अपनी रील्स बना सकते हैं या फिर फोटो पर इन गानों को लगा सकते हैं.
इस साल जन्माष्टमी 2026 के अवसर पर जुबिन नौटियाल की आवाज में गाया गया भजन 'श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी' सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. इस मधुर भजन पर इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा रील्स बनाई जा चुकी हैं. यदि आपके बच्चे ने माथे पर मोर मुकुट पहना है और हाथ में बांसुरी थामी है, तो उसके इस बाल-गोपाल लुक के साथ यह भजन काफी मस्त लगेगा.
यदि आपकी लाडली बेटी राधा रानी के रूप में सजी है या फिर आपने बच्चों को राधा-कृष्ण की खूबसूरत जोड़ी के रूप में तैयार किया है, तो फिल्म 'लगान' का गाना 'राधा कैसे न जले' एक बेहतरीन गाना है. ए. आर. रहमान के संगीत से सजा यह गाना राधा और कृष्ण के बीच के प्यारे और नटखट रिश्ते को दर्शाता है. बच्चों के मासूम चेहरों और चंचल हाव-भाव वाली तस्वीरों के साथ इस गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का लगेगा.
अगर आपने अपने लाडले को माथे पर सुंदर मुकुट, मोर पंख और पीले रंग की धोती पहनाकर एक भव्य और शाही कान्हा का रूप दिया है, तो फिल्म 'किसना: द वॉरियर पोएट' का गीत 'वो किसना है' एकदम परफेक्ट रहेगा. यह गाना भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप और उनकी महिमा को बेहद गरिमामयी ढंग से प्रस्तुत करता है. हर साल की तरह इस साल भी यह फेस्टिवल रील्स की प्लेलिस्ट का एक बेस्ट हिस्सा बना हुआ है.
छोटे बच्चों की भोली-भाली मासूमियत को बयां करने के लिए 'यशोमती मैया से बोले नंदलाला' से सुंदर कोई दूसरा गीत नहीं हो सकता. यदि आपका बच्चा माखन की मटकी के पास बैठा है या मां के साथ प्यार भरे पल बिता रहा है, तो इस सदाबहार भक्ति गीत को रील में जोड़ें. यह गाना रील्स देखते ही लोगों के मन में साक्षात यशोदा और कन्हैया की छवि जीवंत कर देगा.
यदि आप अपने बच्चों की तस्वीरों में एक शांत, दिव्य और सौम्य एहसास जोड़ना चाहते हैं, तो फिल्म 'जोधा अकबर' का गाना 'मन मोहना' एक बहुत ही सुंदर विकल्प है. यह गाना राधा-कृष्ण की फूलों की सजावट वाली शांत तस्वीरों और खूबसूरत स्लो-मोशन वीडियो क्लिप्स के साथ असाधारण रूप से मेल खाता है और रील को एक जादुई लुक देता है.
अगर आपके पास बच्चों की कई सारी प्यारी तस्वीरें हैं, तो आप इन गानों में से अपनी पसंद का कोई एक गाना चुनकर एक शानदार रील तैयार कर सकते हैं. इसके लिए रील की शुरुआत बच्चे के तैयार होने की पहली झलक से करें, फिर मध्य में उनके पूरे लुक की सुंदर तस्वीरें लगाएं और अंत में बच्चे की सबसे मनमोहक मुस्कान वाली फोटो के साथ इसे खत्म करें. वीडियो पर आप 'मेरा नन्हा कान्हा', 'मेरी प्यारी राधा' या 'राधे-राधे' जैसे सुंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं.
तो फिर देर किस बात की? इस जन्माष्टमी यदि आपका नन्हा कान्हा या लाडली राधा सज-धज कर तैयार हैं, तो उनकी इन बेहतरीन तस्वीरों को केवल अपने फोन की गैलरी में बंद न रखें. ऊपर बताए गए इन 5 मधुर गानों में से अपना पसंदीदा गीत चुनें, एक प्यारी सी रील बनाएं और अपने बच्चों की इस मासूमियत और क्यूटनेस को इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया के साथ शेयर करें.