Add Zee Business As A Preferred Source
App

आज बच्चों को बनाएं राधा-कृष्ण, फोटो पर लगाएं ये 5 गाने; इंस्टाग्राम रील्स पर बरसेगी लाइक्स की बारिश

Janmashtami 2026 Latest Song For Post: जन्माष्टमी 2026 पर अपने बच्चों को नन्हें कान्हा और राधा के रूप में सजाकर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना चाहते हैं? तो ऐसे में हम आपके लिए बेस्ट 5 गाने लेकर आए हैं, जिन पर आपकी रील झमाझम वायरल हो जाएगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:59 PM IST
आज बच्चों को बनाएं राधा-कृष्ण, फोटो पर लगाएं ये 5 गाने; इंस्टाग्राम रील्स पर बरसेगी लाइक्स की बारिश
Image Credit: जन्माष्टमी पर वीडियो में लगाएं ये 5 गाने (एआई फोटो)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'लव एंड वॉर' का शूट पूर, इस दिन दस्तक देगी रणबीर-आलिया-विक्की की फिल्म
2
3
4
5