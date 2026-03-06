'वो मर्द ही है जो किसी भी फैसले को...' फिल्म इंडस्ट्री पर फैले पुरुष भाईचारे पर मोना सिंह का तीखा बयान, बोलीं- ये खुलेतौर पर सब

Mona Singh on Masculine Culture in Industry: बैक टू बैक शोज और फिल्मों के रिलीज होने की वजह से मोना सिंह इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. बीते डेढ़ महीने में मोना के तीन प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए. जिसमें 'हैप्पी पटेल: एक खतरनाक जासूस', 'बॉर्डर 2' और 'कोहरा सीजन 2' शामिल है. ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पुरुष प्रधान भाईचारा वाले रोमांस को लेकर अपनी राय रखी. मोना ने कहा कि इसी वजह से यहां पर अक्सर महिला को बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है. मोना का फिल्म इंडस्ट्री को लेकर दिया गया ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

पुरुष महिलाओं से ऑर्डर लेने में असहज

मोना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 'ये समाज की रियलिटी को दिखाता है. मैं आज अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने की स्थिति में हूं. फिर भी ऐसे पुरुष आसपास मौजूद हैं जो सिर्फ महिला होने की वजह से मुझसे ऑर्डर लेने में असहज महसूस करते हैं. इसे मैं हर जगह देखती हूं. चाहे वो पुरुष ड्राइवर हो जो महिला बस को देखकर अहंकार महसूस करते हैं. या फिर घर का रसोइया हो जो मालकिन के कहने के बजाय खुद तय करता है कि क्या पकाया जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

वो 33 साल की सिंगर... जो 6 साल से है बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार, अपने दम पर खड़ा किया 107900 करोड़ का साम्राज्य

कई जगह औरतों के फैसले लेते हैं मर्द

मोना का कहना है कि 'मैं इसे हर जगह देखती हूं और ये खुलेतौर पर सब जगह दिखाई देता है.मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जहां पर महिलाएं कोई भी फैसला खुद से नहीं ले सकतीं. वो मर्द ही है जो किसी भी फैसले को ले सकता है. कई बार तो महिलाओं की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को भी मर्द ही लेता है. तो यही सब हम अपने शो में दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है.'

शो में महिला कॉप होना बड़ी जिम्मेदारी

'कोहरा सीजन 2' मोना का हाल ही में रिलीज हुई सीरीज है. इस सीरीज में मोना सीनियर पुलिस ऑफिसर बनी हैं. मोना इसमें बरुन सोबती के साथ मिलकर एक केस को सुलझाती हैं. ऐसे में अपने किरदार को लेकर मोना ने कहा कि 'शो में बतौर महिला कॉप होना अपने आपको साबित करना होता है. आपकी अपनी क्षमताओं को सबके सामने साबित करना होता है. इसी इंटरव्यू में मोना के साथ बरुन भी थे जो मोना की कई बातों में सहमति जताते नजर आए.' आपको बता दें, 'सूबेदार' फिल्म हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है जिसमें अनिल कपूर के साथ मोना सिंह भी हैं.