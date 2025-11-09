Advertisement
बॉलीवुड

सुपरनैचुरल फिल्म ‘जटाधारा’ का बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन कायम रहा जलवा, दो दिन में कमाए करोड़ों!

Jatadhara Box Office Collection: तेलुगु फिल्म ‘जटाधारा’ के पिछले दिनों यानी 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, और फिल्म बड़े पर्दे पर आते ही फैंस की फेवरेट बन गई. वहीं हिंदी बेल्ट के दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं और फिल्म दो दिन में ही अच्छी-खासी कमाई कर चुकी है. आइए जानते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:33 PM IST
प्रेरणा अरोड़ा और ज़ी स्टूडियो के बैनर तले रिलीज की गई तेलुगु फिल्म 'जटाधारा' ने टिकट खिड़की पर शानदार शुरुआत की है. जहां पहले दिन फिल्म ने ₹1.47 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने स्थिरता बनाए रखते हुए लगभग ₹1.10 करोड़ की कमाई की और अब फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 2.57 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, और दूसरे दिन की कमाई इसका प्रमाण है. 

‘जटाधारा’ फिल्म की कास्ट
फिल्म की असाधारण कहानी, सुधीर बाबू की दमदार मौजूदगी और सोनाक्षी सिन्हा का इंटेंस व रहस्यमय अंदाज फिल्म को मजबूत वीकेंड की ओर ले जा रहा है. इस फिल्म में दिव्या खोसला का स्पेशल अपीयरेंस है, जबकि शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकाला और शुभ लेखा सुधाकर जैसे प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

 

फिल्म को बनाने में दिया योगदान
'जटाधारा' एक बाइलिंगुअल सुपरनैचुरल फैंटेसी थ्रिलर है, जिसे ज़ी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा ने प्रस्तुत किया है. फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है, जबकि अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा सह-निर्माता हैं. दिव्या विजय ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भवानी गोस्वामी ने सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई है.

 

फिल्म की शानदार सिनेमैटोग्राफी
ज़ी म्यूज़िक कंपनी द्वारा समर्थित फिल्म का संगीत और साउंड डिज़ाइन इसकी आत्मा है. 'जटाधारा' इस साल की सबसे भव्य और विज़ुअली शानदार सिनेमैटिक अनुभवों में से एक मानी जा रही है, जो आस्था, नियति और प्रकाश व अंधकार के अनंत संघर्ष की एक महाकाव्यात्मक कथा है.

