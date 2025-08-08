Jatadhara Teaser: रौद्र रूप में नजर आईं सोनाक्षी सिन्हा, 1 मिनट 12 सेकेंड का ये टीजर वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म 'जटाधारा' का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो दमदार है. VFX भी जबरदस्त है, जिसकी झलक टीजर में है. मेकर्स ने हाल ही 'जटाधारा' का पोस्टर रिलीज किया था, जिसके बाद से लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ गई थी, और अब टीजर आने के बाद यह चरम पर पहुंचने वाली है. इसमें सोनाक्षी का खास लुक सबको आकर्षित कर रहा है.सोनाक्षी ने टीजर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बलिदान से जन्मा एक नायक—और लालच से पनपा अंधकार, टकराव की शुरुआत हो चुकी है—'जटाधारा' का टीजर अब जारी हो गया है."

सोनाक्षी सिन्हा का रौद्र रूप

एक मिनट 12 सेकेंड के टीजर में सोनाक्षी आकर्षक अवतार में दिखती हैं. गहने, गहरे काजल से सजी आंखें, लाल बिंदी और माथे पर तिलक में अभिनेत्री का रौद्र रूप दिख रहा है. 'जटाधारा' में सोनाक्षी का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में सुधीर बाबू भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. टीजर में सुधीर और सोनाक्षी एक-दूजे से भिड़ते दिख रहे हैं. वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक मनोरंजक फिल्म है.

दर्शकों के मन में उत्सुकता

फिल्म के टीजर ने दर्शकों के मन में उत्सुकता और भी बढ़ा दी है; अब दर्शकों को इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है. फिल्म की कहानी के बारे में अन्य जानकारी फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिलेगी. इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर इंस्टाग्राम पर जारी किया था, जिसमें सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा का अलौकिक अवतार दिखाई दिया था.

कब देख सकेंगे सोनाक्षी की फिल्म?

इंस्टाग्राम पर मेकर्स ने पोस्टर का लुक पोस्ट करते हुए लिखा था, "इंतजार खत्म, गवाह बनिए पौराणिकता के शानदार विजुअल से भरी जटाधारा का! सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और भगवान शंकर की एक झलक स्क्रीन पर आग लगा रही है. प्रेरणा अरोड़ा इंडियन सिनेमा को फिर से परिभाषित करने जा रही हैं. "

फिल्म को जी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है. इसे एस के जी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा है. फिल्म में कमाल के वीएफएक्स देखने को मिलेंगे. म्यूजिक जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज होगा. साल के आखिर में इसे रिलीज करने की प्लानिंग है.