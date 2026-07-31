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'आंखों से तूने' के रीमिक्स पर भड़के जतिन पंडित, राघव जुयाल की फिल्म में ऐसा डांस देख बोले- 'प्यार से बनाया था...किसी और ने बिगाड़ दिया'

Jatin Pandit Aankhon Se Tune 2.0: म्यूजिक कंपोजर जतिन पंडित ने हाल ही में राघव जुयाल की रिलीज फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के रीमिक्स गाने 'आंखों से तूने 2.0' की जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा, 'नए गाने में 'गुलाम' फिल्म के क्लासिक गाने की आत्मा को ही पूरी तरह से बदल दिया है.' इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, 'ओरिजिनल गाने का सम्मान करना चाहिए.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 31, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:11 PM IST
'आंखों से तूने' के रीमिक्स पर भड़के जतिन पंडित, राघव जुयाल की फिल्म में ऐसा डांस देख बोले- 'प्यार से बनाया था...किसी और ने बिगाड़ दिया'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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