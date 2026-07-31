'आंखों से तूने' के रीमिक्स पर भड़के जतिन पंडित, राघव जुयाल की फिल्म में ऐसा डांस देख बोले- 'प्यार से बनाया था...किसी और ने बिगाड़ दिया'

Jatin Pandit Aankhon Se Tune 2.0: इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में रीमिक्स का दौर काफी जोरों पर है, लेकिन हर क्रिएटर इसे पसंद करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है. हाल ही में साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'गुलाम' के सुपरहिट गाने 'आंखों से तूने' के नए वर्जन पर म्यूजिक कंपोजर जतिन पंडित का गुस्सा फूट पड़ा है. उनका कहना है कि यह डांस सॉन्ग नहीं था और इसकी आत्मा ही बदल गई है.
म्यूजिक कंपोजर जतिन पंडित ने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' के हाल ही में रिलीज हुए गाने 'आंखों से तूने 2.0' पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा, 'गाने के रीक्रिएटेड वर्जन ने 'गुलाम' फिल्म के ओरिजिनल गाने की आत्मा को ही बदल दिया है.' रीमिक्स की पॉपुलैरिटी पर बात करते हुए पंडित ने कहा, 'इसके नए अरेंजमेंट, डांस बीट और शुरुआती लाइनें उस सादगी को खत्म कर देती हैं, जिसने साल 1998 के इस क्लासिक गाने को सदाबहार बनाया था.'
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए जतिन पंडित ने कहा कि उन्हें हाल ही में यह रीमिक्स मिला और इसकी लोकप्रियता देखकर उन्हें हैरानी हुई. 'मैंने हाल ही में 'आंखों से तूने' का रीमिक्स देखा और पता चला कि इसे 23 मिलियन से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है. तब मुझे एहसास हुआ कि यह 'गुलम' फिल्म का हमारा ही गाना था. ओरिजिनल एल्बम में छह गाने थे और हर गाना बहुत ईमानदारी और क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया था.'
असली गाने को याद करते हुए पंडित ने कहा कि इसे पूरी ईमानदारी और भावना के साथ बनाया गया था. 'यह बहुत ही युवा और ईमानदार रचना है. इसमें कोई बनावट या दिखावा नहीं है. यह सीधे दिल से निकला है.' हालांकि, उन्हें लगा कि रीक्रिएटेड वर्जन ने गाने की पहचान ही बदल दी. उन्होंने आगे कहा कि 'एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर तो मुझे ये रीमिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यह डांस वाला गाना बिल्कुल भी नहीं है. यह एक धीमी गति और लय वाला गाना है. इसकी गति और घनत्व बढ़ाकर और इसमें डांस बीट जोड़कर इसका मिजाज ही बदल दिया गया है.'
वहीं, पंडित ने साफ किया कि उनकी बुराई कलाकारों के लिए नहीं थी. 'लड़के ने बहुत अच्छा डांस किया है और लड़की ने भी अच्छा काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उनके बॉडी मूवमेंट गाने से ज्यादा लाउड थे.' पंडित की सबसे बड़ी आपत्तियों में से एक ये है कि नई जोड़ी ने गाने की शुरुआती लाइन दी है, वो कुमार सानू और अलका याग्निक की महत्वपूर्ण धुन बदलने से पहले आती है.