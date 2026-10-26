गलती पकड़ी गई तो शायर साहब ने तुरंत झुका लिया सिर! रश्मिका को तमिल कहने पर घिरे जावेद अख्तर, अब ट्वीट कर दी सफाई

सिनेमा की दुनिया में अक्सर कलाकारों के लुक्स, काम और उनकी पर्सनल लाइफ पर बातें होती हैं, लेकिन कई बार ये चर्चा इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि उनका दायरा भाषाओं और राज्यों तक जा पहुंचता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही मशहूर गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर के साथ हुआ. दरअसल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हाल ही में 'कॉफी विद करण 9' में शामिल हुई थीं, जहां एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें हिंदी बोलने के अंदाज और एक्सेंट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खरी-खोटी सुननी पड़ रही हैं. इस मुश्किल वक्त में जावेद अख्तर खुलकर रश्मिका के समर्थन में सामने आए और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया.
हालांकि, इस पूरे बचाव के चक्कर में शायर से एक ऐसी गलती हो गई, जिसके बाद खुद जावेद साहब को ही सोशल मीडिया यूजर्स के सामने सफाई देनी पड़ गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए जावेद अख्तर ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो रश्मिका के उच्चारण पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने ट्रोल्स को चुनौती देते हुए एक बड़ी बात कही.
जावेद अख्तर द्वारा शेयर किए गए ट्वीट के मुताबिक, 'जिन लोगों को तमिल एक्टर रश्मिका के उच्चारण से कोई दिक्कत है, उन्हें तमिल की कुछ लाइनें सुनानी चाहिए, जो दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा है और देखते हैं कि वो तमिल को कितना अच्छा बोलते हैं. ये नकली और बेबुनियाद भाषाई श्रेष्ठता मंजूर नहीं है.' जावेद साहब का ये कदम तो तारीफ के काबिल था कि वो किसी कलाकार के समर्थन में खड़े हुए, लेकिन उन्होंने रश्मिका को तमिल एक्ट्रेस कह दिया, जबकि असली कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो गई.
जैसे ही जावेद अख्तर का ये पोस्ट सामने आया, तो लोगों की पैनी नजरें उस गलती पर टिक गईं. कई यूजर्स ने प्यार से और सम्मान के साथ उन्हें याद दिलाया कि रश्मिका तमिल नहीं, बल्कि कर्नाटक के कोडागु से ताल्लुक रखने वाली कन्नड़ एक्ट्रेस हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वो कोडागु और तेलंगाना तेलुगु कोडालु हैं सर. लेकिन इस देश में हम भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आपके सपोर्ट की तारीफ करता हूं'.
एक अन्य यूजर ने तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये भी कह डाला कि शायद ये उस दौर की याद दिलाता है, जब साउथ के हर शख्स को मद्रासी मान लिया जाता था. इन तमाम रिएक्शन को देखते हुए जावेद साहब ने बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया और सही जानकारी को मान लिया. ये पूरा विवाद तब और गहराया, जब रश्मिका मंदाना अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में नजर आईं.
शो के दौरान रश्मिका ने खुलकर इस बात पर चर्चा की थी कि कैसे उन्हें अपनी भाषा, उच्चारण और परफॉर्मेंस की वजह से ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. एक्ट्रेस ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि वो साउथ इंडियन हैं, इसलिए उनके बोलने के तरीके में वही लहजा और टच नेचुरली झलकेगा. उनकी इस बेबाकी और बिना किसी झिझक के अपनी पहचान को स्वीकार करने के अंदाज ने कई लोगों का दिल जीत लिया, तो कुछ ने इसे मुद्दा बना लिया.
रश्मिका के इस अंदाज और उनकी इस जर्नी ने मशहूर एक्ट्रेस मधू को भी काफी प्रभावित किया. उन्होंने रश्मिका के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल को याद किया. मधू ने कहा कि जब वो खुद कई साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं, तो वो साउथ इंडियन होने के नाते काफी डरी रहती थी कि लोग उन्हें जज करेंगे. उन्होंने अपनी हिंदी को सुधारने और उर्दू सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि कोई उनका एक्सेंट न पकड़ सके.
रश्मिका की तारीफ करते हुए मधू ने कहा, 'आज, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं साउथ इंडियन हूं. अगर मैं हिंदी में गलती करती हूं या मेरे एक्सेंट में साउथ इंडियन टच है, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहां तक पहुंचने में 30-35 साल लग गए. रश्मिका, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं. मुझे अच्छा लगा कि तुम इसे अपनाती हो, इस पर हंसती हो और तुम सच में एक स्टार हो. ऐसी ही बनी रहो.'