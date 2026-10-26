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गलती पकड़ी गई तो शायर साहब ने तुरंत झुका लिया सिर! रश्मिका को तमिल कहने पर घिरे जावेद अख्तर, अब ट्वीट कर दी सफाई

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंड़ा हाल ही में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' का हिस्सा बने थे. शो में एक्ट्रेस ने बताया था कि इंटरनेट पर लोग उनके एक्सेंट का मजाक बनाकर उन्हें ट्रोल करते हैं. लेकिन उन्हें इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता. रश्मिका के समर्थन में जावेद अख्तर आए, लेकिन शायर का ये सपोर्ट उनकी बड़ी गलती में बदल गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 26, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 02:15 PM IST
गलती पकड़ी गई तो शायर साहब ने तुरंत झुका लिया सिर! रश्मिका को तमिल कहने पर घिरे जावेद अख्तर, अब ट्वीट कर दी सफाई

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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