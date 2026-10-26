गलती पकड़ी गई तो शायर साहब ने तुरंत झुका लिया सिर! रश्मिका को तमिल कहने पर घिरे जावेद अख्तर, अब ट्वीट कर दी सफाई

सिनेमा की दुनिया में अक्सर कलाकारों के लुक्स, काम और उनकी पर्सनल लाइफ पर बातें होती हैं, लेकिन कई बार ये चर्चा इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि उनका दायरा भाषाओं और राज्यों तक जा पहुंचता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही मशहूर गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर के साथ हुआ. दरअसल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हाल ही में 'कॉफी विद करण 9' में शामिल हुई थीं, जहां एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें हिंदी बोलने के अंदाज और एक्सेंट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी खरी-खोटी सुननी पड़ रही हैं. इस मुश्किल वक्त में जावेद अख्तर खुलकर रश्मिका के समर्थन में सामने आए और ट्रोल्स को करारा जवाब दिया.