गीतकार ने बिना देरी किए ट्रोलर्स का मुंह बंद कराते हुए कहा, 'अगर आपका छोटा और कम विकसित दिमाग ये जानी-मानी बात समझ नहीं सकता है कि मैं एक नास्तिक हूं, तो मुझे मेरी कौम के बारे में मत बताओ. मेरी कौम सभी इंडियन हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं.' वहीं जावेद पर एक और यूजर ने हमला करते हुए कहा, 'चुप रहो और अपनी अहमियत मत समझो. पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है. गाने लिखने का काम ही करो.' जावेद ने इस पर जवाब दिया और कहा, 'जाओ, पतंग उड़ाओ. मुझे बिना मांगी सलाह देने की तुम्हारी क्या काबिलियत है. तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है.'