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डोनाल्ड ट्रंप पर बयान के बाद घिरे जावेद अख्तर, जवाब से मचा सोशल मीडिया पर बवाल, बोले- 'मुझे मेरी कौम के बारे में मत बताओ'

जावेद अख्तर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके पीछे की वजह उनके द्वारा हाल ही में अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप पर की गई टिप्पणी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:22 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप पर बयान के बाद घिरे जावेद अख्तर, जवाब से मचा सोशल मीडिया पर बवाल, बोले- 'मुझे मेरी कौम के बारे में मत बताओ'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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