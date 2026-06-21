गीतकार जावेद अख्तर अपने बेबाक अंदाज और निडर होकर अपने विचारों को सामने रखने के लिए जाने जाते हैं. वो कई बार देश-विदेश में हो रहे मामलों पर अपनी राय देते रहते हैं, जिसके चलते वो कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का निशाना बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ. शनिवार को जावेद ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक पॉलिटिकल टिप्पणी की थी.
जावेद अख्तर के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को नाराज कर दिया, जिसके बाद इस्लाम का मुद्दा भी गरमा गया. फिर क्या होना था? जावेद अख्तर को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दे दिया.
जावेद ने करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें उनका कौम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल मुद्दों को धर्म से जोड़ना गलत है. ये मामला उस समय शुरू हुआ, जब जावेद अख्तर ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नत की थी. उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, 'ट्रंप जो हर दिन झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने झूठ की कभी न खत्म होने वाली लिस्ट में एक और झूठ जोड़ दिया है.'
Trump who is known for lying day in n day out added one more in the never ending list of his lies ￼￼. He says Meloni “ begged￼”him for a photo opp first of all why would a confident high profiled popular and empowered woman who is the PM of a great country like Italy that…
— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 20, 2026
जावेद अख्तर बस यहीं नहीं रूके, उन्होंने आगे लिखा, 'सबसे पहले, एक हाई-प्रोफाइल, फेमस और मजबूत महिला को, जो इटली जैसे बड़े देश की पीएम है, जिसने मिस्टर ट्रंप के देश को इतनी ट्रेडिशन्स, आर्ट, और अच्छी फिल्में सिखाई हैं, वो दुनिया के सबसे कम पसंद किए जाने वाले इंसान के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए क्यों मिन्नत करेगी.' उन्होंने आगे लिखा, 'अगर बहस के लिए ये मान भी लिया जाए कि मेलोनी ने सच में ट्रंप के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कहा, तो भी ऐसा कौन-सा सस्ता, गलत और नीच आदमी होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कहेगा.'
जावेद अख्तर के इस पोस्ट पर एक्स यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, 'सर, मेरे पास आपकी कौम के झूठ के लिए भी एक शेर है...'हम जन्नत के उन पलों की सच्चाई जानते हैं, दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है.' सोशल मीडिया यूजर के इस कमेंट पर जावेद ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि वो खुद को किसी धर्म ने नहीं जोड़ते हैं और उसे समझाया कि एक नास्तिक होने का क्या मतलब है.
Sir aapki kaum ke bhi jhoot ke liye ek sher hai mere pass.. " Jante hai hum jannat ke hooro ki haqiqat, dil ke behlane ke liye ye khayal bhi accha hai "
— Nilesh Dev Raut (@rautnilesh123) June 20, 2026
गीतकार ने बिना देरी किए ट्रोलर्स का मुंह बंद कराते हुए कहा, 'अगर आपका छोटा और कम विकसित दिमाग ये जानी-मानी बात समझ नहीं सकता है कि मैं एक नास्तिक हूं, तो मुझे मेरी कौम के बारे में मत बताओ. मेरी कौम सभी इंडियन हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं.' वहीं जावेद पर एक और यूजर ने हमला करते हुए कहा, 'चुप रहो और अपनी अहमियत मत समझो. पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है. गाने लिखने का काम ही करो.' जावेद ने इस पर जवाब दिया और कहा, 'जाओ, पतंग उड़ाओ. मुझे बिना मांगी सलाह देने की तुम्हारी क्या काबिलियत है. तुम कौन हो और तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है.'