Hindi Newsबॉलीवुड

'तुम लोग दोबारा स्कूल में जाओ', मुगल और यहूदियों की तुलना पर भड़के जावेद अख्तर, लगा दी यूजर्स की क्लास

Javed Akhtar-Imtiaz Madmood Controversy: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार-लेखक जावेद अख्तर ने हाल ही में इम्तियाज मदमूद के 'जिहादी लॉजिक' वाली टिप्पणी पर अपना रिएक्शन दिया है. जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. जानें क्या है पूरा मामला-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 26, 2025, 05:04 PM IST
जावेद अख्तर
जावेद अख्तर

Javed Akhtar-Imtiaz Madmood Controversy: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाते हैं. इस बार जावेद सोशल मीडिया पर 'जिहादी लॉजिक' पर की गई तीखी प्रतिक्रिया के वजह से चर्चा में आ गए हैं. जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया यूजर को करारा जवाब दिया है, जिसने हाल ही में मुघल वंश और यहूदियों की तुलना करते हुए एक पोस्ट किया था. यह पूरा मामला लेखक और विचारक इम्तियाज मदमूद की एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसने इंटरनेट पर बहस को छेड़ दिया है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला- 

इम्तियाज मदमूद ने जिहादी विचारधारा पर कसा तंज
दरअसल, जावेद अख्तर ने इम्तियाज मदमूद के 'जिहादी लॉजिक' को लेकर एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. इम्तियाज मदमूद ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि 'जिहादी यह मानते हैं कि यहूदी यरुशलम पर कब्जा किए हुए हैं और वहां के मूल निवासी नहीं हैं, जबकि मुगल मथुरा के मूल निवासी हैं. जिहादी लॉजिक.' यह विचार आमतौर पर इजरायल-फिलिस्तीन विवाद में फिलिस्तीनी समर्थकों द्वारा कहा जाता है. 

जावेद अख्तर का करारा जवाब
इस पोस्ट के बाद जावेद अख्तर ने इसे सीधे गणित और इतिहास से जोड़ दिया और इम्तियाज मदमूद के ज्ञान पर जमकर सवाल उठाए. ट्वीट करते हुए जावेद अख्तर ने लिखा कि 'अगर आप मध्ययुगीन समय (लगभग ढाई-साढे सदी) और 20वीं सदी के 75 साल में फर्क नहीं बता सकते, तो आप न केवल इतिहास बल्कि गणित के भी खराब छात्र रहे होंगे.'

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ गई है. कई लोगों ने जावेद अख्तर के रिएक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ट्विटर (अब X) और इंस्टाग्राम दोनों के समर्थक और आलोचक आमने-सामने आ गए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जावेद अख्तर ने तर्कसंगत जवाब दिया और ‘लॉजिक बनाम प्रचार’ की बहस को नए स्तर पर ले गए. वहीं, कुछ लोगों का कहना था कि यह बहस समाज को और ज्यादा ध्रुवीकरण की ओर ले जाती है.

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर किसी ऐसी बहस में उलझे हों. धर्म, समाज और राजनीति पर उनके बयानों ने पहले भी चर्चाओं को हवा दी है. लेकिन इस बार 'जिहादी लॉजिक' पर उनका व्यंग्य और इम्तियाज मदमूद के पोस्ट पर सीधी प्रतिक्रिया ने बता दिया कि अब सोश मीडिया पर विचारों की लड़ाई काफी तीखी हो चुकी है. 

