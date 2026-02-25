'दिल और दिमाग दोनों को छूती है अस्सी', जावेद अख्तर ने की तापसी पन्नू की फिल्म की जमकर तारीफ, बोले- समाज से पूछती...

Javed Akhtar Praises Taapsee Pannu Film Assi: दिग्गज लेखक-गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा 'ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो एक ही समय में आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं. मेरा मानना है कि 'अस्सी' उन्हीं में से एक है.'
Javed Akhtar Praises Taapsee Pannu Film Assi: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' थिएटर तक फैंस को खींचने में कामयाब हो रही है. इस फिल्म को बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है. दिग्गज लेखक-गीतकार जावेद अख्तर ने फिल्म की खास तारीफ की है. उन्होंने फिल्म को अनोखा बताया और कहा 'यह फिल्म दिल और दिमाग दोनों को एक साथ छूती है. यह न सिर्फ संवेदनशील कहानी कहती है, बल्कि समाज के सामने गंभीर और असहज सवाल भी रखती है.'
'दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी फिल्म'
हाल ही में जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया. जिसमें उन्होंने कहा 'कुछ तस्वीरें आपके दिल को छू लेती हैं और कुछ फिल्में बौद्धिक स्तर पर काम करती हैं, जो आपके दिमाग को उलझा देती हैं. लेकिन ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो एक ही समय में आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं. मेरा मानना है कि 'अस्सी' ऐसी ही एक फिल्म है. एक लेवल पर यह एक गहरी इमोशनल कहानी है जो आम लोगों से जुड़ेगी, लेकिन दूसरे लेवल पर यह बहुत कुछ गंभीर सवाल पीछे छोड़ जाती है और आसान जवाब नहीं देती. इसके बजाय यह उन सवालों को समाज के सामने रखती है.'
'हमारे आस-पास हो रही चीजों...'
जावेद अख्तर ने आगे कहा 'जो कोई भी गहराई से सोचता है, जो हमारे आस-पास हो रही चीजों पर ध्यान देता है. वह इस फिल्म को देखकर उसी पर सोचता हुआ निकलेगा. इसे बहुत ही शानदार और दिलचस्प तरीके से बताया गया है. आखिर में फिल्म आपको जवाब और सवाल दोनों के साथ छोड़ती है.'
तापसी पन्नू ने निभाया वकील का किरदार
रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'अस्सी' ने अब तक भारत में करीब 7 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में कानी कुसृति एक यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की भूमिका में हैं, जिसकी तापसी पन्नू वकील बनी है. मोहम्मद जीशान अय्यूब, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, कुमुद मिश्रा और रेवती भी फिल्म में अहम किरदार में हैं. नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा ने स्पेशल अपीयरेंस दी है. फिल्म को टी-सीरीज और सिन्हा के अपने बनारस मीडिया वर्क्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म दिल्ली में रहने वाली एक शादीशुदा औरत गरिमा (कनी) की कहानी है, जिसे कुछ आदमी किडनैप करके उसका सेक्शुअल असॉल्ट करते हैं.
