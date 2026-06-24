जावेद अख्तर भारतीय सिनेमा के दिग्गज लेखक, कवि और गीतकार हैं. वो अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. अब उन्होंने विदेश मंत्रालय (MEA) के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है. विदेश मंत्रालय के इस बयान को जावेद अख्तर ने 'बेतुका' बताया है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो क्या सरकार बिना यह सुनिश्चित किए कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसे पासपोर्ट जारी कर रही है?
जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में लिखा, 'विदेश मंत्रालय कहता है कि पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं. सच में? तो क्या वे कुछ लोगों को यह यात्रा दस्तावेज बिना पूरी तरह आश्वस्त हुए दे रहे हैं कि वह भारतीय नागरिक है? यह बिल्कुल बेतुका है." जावेद अख्तर की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर बहस तेज हो गई है.
The ministry of external affairs says that a passport is a document travel not the proof of citizen ship . Really . So are they providing this travel document to some people with out being totally convinced that this person is an Indian citizen . It is absurd .
Javed Akhtar Javedakhtarjadu June 24, 2026
बता दें कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज है, न कि भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण. पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने कहा कि हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है.
मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विभिन्न मंचों पर पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में लेकर भ्रम की स्थिति देखी जाती रही है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है.
विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश की कुल आबादी की तुलना में अभी लगभग 10 प्रतिशत भारतीयों के पास ही पासपोर्ट है. मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1.47 करोड़ चिप-युक्त ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं. इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप और उन्नत बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ी है.