नहीं थी छत, भूखे रहकर काटे थे दिन, 19 की उम्र में मुंबई आए थे जावेद अख्तर, सुनाई 61 साल पुरानी आपबीती

जावेद अख्तर हिंदी फिल्म सिनेमा की एक जानी-मानी हस्ती हैं, उन्होंने अपने काम से इस इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है. मगर दूर से खूबसूरत दिखने वाली जिंदगी के पीछे छुपे कठिन परिश्रम के बारे में कोई नहीं जानता है. जावेद ने 19 साल के उस लड़के की कहानी को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:41 PM IST
नहीं थी छत, भूखे रहकर काटे थे दिन, 19 की उम्र में मुंबई आए थे जावेद अख्तर, सुनाई 61 साल पुरानी आपबीती

जावेद अख्तर ने महज 19 साल की उम्र में मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम रखा था, जहां बड़ी-बड़ी इमारतें और सड़कों पर दौड़ती तेज कारों को देखकर वो हैरान रह गए थे. जावेद अख्तर ने हाल ही में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 61 साल पहले पहली बार मायानगरी में कदम रखने और परेशानियों के सामना करने के बारे में बात की है. 

 

जावेद अख्तर का सोशल मीडिया पोस्ट
जावेद अख्तर ने इस पोस्ट में लिखा, ‘4 अक्टूबर 1964 को, एक 19 साल का लड़का अपनी जेब में 27 नए पैसे लेकर बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरा था. बेघर,भुखमरी और बेरोजगारी से गुजरा, लेकिन जब मैं कुल मिलाकर देखता हूं, तो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी मुझपर बहुत मेहरबान रही है. इसके लिए , मैं मुंबई, महाराष्ट्र, अपने देश और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं सकता, जिन्होंने काम को प्यार से देखा. बहुत-बहुत धन्यवाद.’

जिंदगी रमी का खेल है
जावेद अख्तर अपनी बेहतरीन कविताओं और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनके स्वाभाव में कोई भी फिल्टर नहीं है. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर से पूछा गया था, क्या सफलता कड़ी मेहनत और भाग्य का मिक्चर है? क्या महान हस्ती सिचुएशन या प्रयासों से बनती हैं? जिसका जवाब देते हुए जावेद साहब ने कहा, ‘कड़ी मेहनत और किस्मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि सफलता पाने में दोनों की भूमिकाएं बहुत अलग और जरूरी हैं.’ वहीं अपनी बात को साबित करने के लिए जावेद अख्तर ने जिंदगी को रमी के खेल जैसा बताया.

 

 

पत्ते और हुनर दोनों ही जरूरी हैं
जावेद साहब ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है जिंदगी, कभी-कभी रमी के खेल जैसी है.आप भलें ही अच्छे खिलाड़ी हों, लेकिन अगर आपको अच्छा पत्ता ना मिले तो आप क्या करोगे? खेलने का एक हुनर भी होता है. ताश के पत्ते सिचुएशन की तरह होते हैं. सिचुएशन आपकी पसंद की नहीं होती, और पत्ते भी आपकी पसंद के नहीं होते. फिर, भी आप अपनी सिचुएशन या पत्तों को कैसे सही करते हैं, यह आपके हुनर ​​पर निर्भर करता है. और आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि क्या संभावनाएं हैं... यहां आप एक लाइन बना सकते हैं, यहां आप एक बारी ले सकते हैं... क्योंकि दूसरे पत्ते फेंक रहे होते हैं जो आपके पास आएंगे. अनुमान ज्यादा बुद्धिमानी भरे या कम बुद्धिमानी भरे हो सकते हैं. हां, खेलने का एक हुनर ​​होता है. लेकिन पत्ते बहुत जरूरी हैं, और सिचुएशन भी.’

 

 

