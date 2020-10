Film Industry में Javed Akhtar को हुए 56 साल, जानें मुंबई को लेकर क्या कहा

नई दिल्लीः फिल्मी जगत के जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया में खुल कर अपने विचार साझा करने के लिए जाने जाते हैं. वह फिल्मी, गैर-फिल्मी मुद्दों पर अपने बयान देते रहते हैं. इसके चलते वह कई बार विवादों में भी रहे. कल, वह फिल्म इंडस्ट्री (film industry) और मुंबई के प्रति आभार जताने के लिए ट्विटर पर आए.

जावेद अख्तर को फिल्म इंडस्ट्री में हुए 56 साल

जावेद अख्तर ने पोस्ट में लिखा, ‘मैं 4 अक्टूबर 1964 को बॉम्बे आया था. इस 56 साल की लंबी यात्रा में कई टेढ़-मेढ़ मोड़ थे, कई उतार-चढ़ाव थे, पर कुल मिलाकर यह सफर मेरे पक्ष में रहा. मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूं. इस जीवन के लिए आभार. आप सभी की मुझ पर कृपा रही है.’

It was 4th of October 1964 when I came to Bombay . This 56 years long journey had many zig zag roads many roller coasters , ups and downs , but the grand total is heavily in my favour . Thank you Mumbai , Thank you film industry , thank you life . You all have been too kind .

