Jay Bhanushali Wife Video: इस मशहूर एक्टर की पत्नी को मिली रेप की धमकी, मुंबई पुलिस से मांगी मदद

Jay Bhanushali Wife Rape Threat: टीवी की दुनिया के मशहूर होस्ट, बॉलीवुड एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टंटेंट जय भानुशाली (Jay Bhanushali) की पत्नी माही विज (Mahhi Vij) को सड़क पर खुलेआम रेप की धमकी मिली है. जय की पत्नी खुद एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन शादी के बाद से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को विराम दे दिया और बच्चों की परवरिश में लग गईं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं.

एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि एक शख्स ने बीच रास्ते में उन्हें रोककर न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि रेप की धमकी भी दी. उन्होंने इस वीडियो में मुंबई पुलिस को भी टैग किया है और अपने लिए मदद की गुहार लगाई है. माही विज का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

This person banged my car got abusive and gave me rape threats his wife got aggressive and said chod de isko @MumbaiPolice help me find this guy who is threat to us pic.twitter.com/XtQbt1rFbd

— Mahhi vij (@VijMahhi) May 7, 2022