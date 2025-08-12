‘मेरा परिवार बर्बाद हो गया...’, अमिताभ बच्चन संग शादी के खिलाफ थे जया भादुरी के पिता, हरिवंश राय बच्चन से कही थी ये बात

Amitabh Jaya Bachchan Wedding Story: जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी, जो एकदम फिल्मी अंदाज में परवान चढ़ी. जया ने अमिताभ को पहली बार पुणे फिल्म इंस्टिट्यूट में देखा था, जब वे निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ वहां आए थे. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 'गुड्डी' (1971) के सेट पर हुई थी. इसके बाद फिल्म 'एक नजर' (1972) की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई.

इसके बाद दोनों ने 3 जून, 1973 को शादी कर ली. दोनों की जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और आइकॉनिक शादियों में गिनी जाती है. लेकिन अपने इस रिश्ते को सात फेरों तक पहुचाना दोनों के लिए आसान काम नहीं था. दोनों को इसके लिए पापड़ बेलने पड़े थे. जया भादुरी के पिता इस शादी के खिलाफ थे. मशहूर कवि और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किताब 'इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम' में इस किस्स का जिक्र भी किया है.

रिश्ते के खिलाफ थे जया के पिता

उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि शादी के दिन जब उन्होंने जया के पिता को बधाई दी, तो उन्होंने उल्टा कह दिया, 'मेरा घर तो बर्बाद हो गया'. शादी से पहले दोनों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन परिवार की रजामंदी पाना मुश्किल था. जया ने अपनी पोती नव्या के पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या में बताया कि अमिताभ के पिता ने सख्त शर्त रखी थी. उन्होंने कहा था कि शादी से पहले दोनों छुट्टी पर साथ नहीं जा सकते. अगर जाना है, तो शादी करनी होगी.

बिग बी के पिता ने रखी थी बड़ी शर्त

इसी वजह से अक्टूबर में होने वाली शादी जून में की गई. अमिताभ बच्चन, जया के करियर के भी सपोर्ट में थे. उन्होंने कहा था कि वे ऐसी पत्नी नहीं चाहते जो रोज 9 से 5 बजे तक के काम में बंधी रहे. उन्होंने जया से कहा, 'काम जरूर करो, लेकिन हर दिन नहीं, सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनो'. इस बात से जया को भी सुकून मिला कि शादी के बाद उन्हें अपना काम जारी रखने की आजादी मिलेगी. जया के पिता का मानना था कि बेटियों का जीवन सिर्फ पढ़ाई, शादी और बच्चे तक सीमित नहीं होना चाहिए.

जया के करियर को लेकर चिंता में थे पिता

वे चाहते थे कि उनकी बेटियां अपनी पहचान बनाएं और समाज में कुछ बड़ा करें. इस सोच के चलते वे शुरू में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे. उनकी चिंता थी कि शादी के बाद जया अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी. हालात को संभालने के लिए अमिताभ खुद जया के पिता से मिले और उनसे बात की. आखिरकार उन्होंने एक छोटे से फैमिली फंक्शन में शादी के लिए हां कर दी. इस शादी में केवल कुछ ही लोग शामिल हुए थे, जिनमें कुछ रिश्तेदार और दोनों के माता-पिता थे.

आज भी साथ है ये आइकॉनिक कपल

भले ही शुरुआत में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन शादी का दिन खास बन गया. आज दोनों को साथ में 52 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और दोनों के बीच अभी ही पहले जैसा ही गहरा प्यार देखने को मिलता है. अमिताभ और जया बच्चन का रिश्ता बॉलीवुड में एक बड़ा उदाहरण बन चुका है. दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का साथ दिया है. उनके दो बच्चे हैं बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्सा हैं. ये रिश्ता आज बी उतना ही मजबूत है जितना शादी से पहले था.